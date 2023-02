Løkke: Det er et dilemma

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) kalder det et dilemma, at danske havvindmølleprojekter er blevet sat i bero grundet tvivl om EU-regler for statsstøtte.

Det siger han mandag efter et ministermøde i Bruxelles, hvor netop statsstøtte til grøn omstilling har været på dagsordenen.

På den ene side er der behov for enklere og hurtigere godkendelsesprocesser, hvis den grønne omstilling skal lykkes, siger udenrigsministeren.

På den anden side skal det heller ikke være sådan, at der ikke er nogen begrænsninger eller regler for statsstøtte. For det kan lede til et 'statsstøttekapløb' både i Europa og internationalt, lyder det fra ham.

- At de her vindmølleprojekter er blevet sat på pause på grund af nogle statsstøtteregler, viser jo meget godt dilemmaet i det her. Der skal være en balance. Det er præcis det, der diskuteres i øjeblikket.

- Og man er jo nødt til at tage statsstøttereglerne alvorligt, indtil de er lavet om, siger Lars Løkke Rasmussen.

Havvindprojekterne, der er blevet sat i bero, er en del af den såkaldte åben dør-ordning. Den har eksisteret siden 1999, men nu er der imidlertid opstået tvivl om, hvorvidt ordningen er i strid med EU-retten.

Derfor er al sagsbehandling sat på pause, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse mandag.