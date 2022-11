Løkke efter forhandlinger: Mindre afgørende om vi er med i regering

Det handler om 'noget', ikke om 'nogen'. Dette motto turnerede politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) med gennem hele valgkampen, og det gælder stadig, understreger han, efter at han onsdag har været til regeringsforhandlinger.

Han siger, at det er mindre vigtigt, om Moderaterne kommer med i en bred regering.

- For os er det ikke en særskilt ambition at være med i sådan en regering, siger han uden for Marienborg, statsministerens embedsbolig.

- Om vi er med eller ej, er mindre afgørende. Men vi vil gerne bringe os i en situation, hvor vi kan påvirke indholdet. Det er det afgørende, siger han.

Lars Løkke Rasmussen har ellers tidligere kaldt en mulig regering mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne for et 'udmærket udgangspunkt'.

Lars Løkke Rasmussen kan dog godt se Moderaterne få indflydelse uden at sidde i regering.

Annonce:

- Det kunne være ved at være parlamentarisk grundlag for en regering, der består af partier på begge sider af den berømte politiske midte, siger han.

Lars Løkke Rasmussen oplever, at også fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) går fuldtonet ind for en bred regering, som hun ved valgudskrivelsen 5. oktober gjorde til sin førsteprioritet.

Tidligere ønskede hun at fortsætte som etpartiregering.

Lars Løkke Rasmussen, der selv i sin tid i Venstre var statsminister i to omgange, mener, at han og Mette Frederiksen i store træk godt kunne sætte sig ned og aftale nogle af de reformer, som der er brug for i Danmark.

- Først og fremmest har vi haft endnu et super godt møde med den kongelige undersøger.

- Dem har vi haft flere af, og det slår mig, at Mette Frederiksen og jeg langt hen ad vejen deler analysen af, hvad der er godt for Danmark, siger han.

Annonce:

Lars Løkke Rasmussen har ellers tidligere været meget skeptisk over for, at Mette Frederiksen skulle kunne fortsætte som statsminister, ikke mindst på grund af hendes håndtering af Minksagen.

Lars Løkke Rasmussen pointerede inden valget, at hans parti gik til valg på at få dannet en bred regering hen over den politiske midte.

Han havde håbet, at Moderaterne kunne få de afgørende mandater, men trods partiets 16 mandater ved valget lykkedes det akkurat for rød blok at få skrabet det nødvendige flertal på 90 mandater sammen.

Dette flertal har Mette Frederiksen imidlertid ikke aktiveret, da også hun gik til valg på at få dannet en bred regering.

Det er ikke en nem affære, og der er udsigt til, at regeringsforhandlingerne kan trække ud i meget lang tid.

Ud over Moderaterne forhandler Socialdemokratiet også med Venstre, De Konservative, De Radikale, SF, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.