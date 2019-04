Løkke efter omstridt pressemøde: Vi peger ikke fingre ad nogen

Statsministeren afviser, at omdiskuteret pressemøde strider mod hans idealer om ikke at pege fingre ad andre op til et valg

Ingen skræmmekampagner. Ikke noget med at pege fingre ad de politiske modstandere.

Op til sidste valg slog Lars Løkke Rasmussen (V) fast, at han agtede at føre en positiv valgkamp. Det slags mente han, at politikerne skyldte danskerne.

Men da tre af Løkkes ministre tirsdag troppede op til et pressemøde i Venstres gruppeværelse, havde piben tilsyneladende fået en anden lyd blandt Venstres regeringstropper.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, udviklingsminister Ulla Tørnæs og ikke mindst udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg brugte nemlig det meste af deres taletid på at slå fast, at den konsekvente udlændingepolitik er en saga blot, hvis der kommer en rød regering efter valget.

Meget alvorlige konsekvenser

Ministrene havde særligt noteret sig, at de radikale leder Morten Østergaard har krævet et opgør med det paradigmeskifte på udlændingeområdet, som den blå regering har gennemført med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

- Det står klart, at Morten Østergaards krav betyder, at paradigmeskiftet rulles tilbage med en rød regering. Det er den helt forkerte vej at gå og er stærkt bekymrende, siger lød det eksempelvis fra Støjberg under pressemødet.

- Derfor er der behov for at sige, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for Danmark, hvis Socialdemokratiet kommer til magten og lemper udlændingepolitikken, fortsatte hun.

Kamp på idéer

Denne svada står umiddelbart i kontrast til statsminister Lars Løkke Rasmussens budskab forud for folketingsvalget i 2015.

- I stedet for at pege fingre ad politiske modstandere, synes jeg, at vi skylder os selv, hinanden og ikke mindst danskerne at bruge tiden op til næste valg til en kamp på idéer, lød det fra Løkke under Folkemødet på Bornholm.

Efterfølgende konstaterede Løkke over for Berlingske:

- Jeg ønsker at føre en positiv kampagne, ligesom jeg gjorde ved seneste valgkamp, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Fuldstændig fair

Tirsdag blev Løkke konfronteret med sine tidligere udtalelser

- Synes du selv, I lever op til det ideal med det pressemøde, I har holdt i dag?

- 100 procent. Og vi peger ikke fingre ad nogen, fordi det er fuldstændig fair at have det synspunkt, at folk på passiv overførselsindkomst skal have flere penge. Hvad, der ikke er fair, er, at man ikke vil fortælle, hvor meget mere man skal sætte ydelserne op. Derfor er der vel fair nok at stille det spørgsmål, lød det fra statsministeren.

- Hvilken idé havde Venstre selv med på pressemødet?

- Vi havde den idé, at vi skal fastholde den udlændingepolitik, vi har udviklet, og stå vagt omkring den. Politik består i at foretage nogle valg, og det kan jo ikke være sådan, at hvis jeg ikke går til valg på, at vi skal stramme yderligere, så må jeg slet ikke sige noget i den her debat.