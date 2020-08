Løkke er fredet - men vennerne er skredet

Der er forskel på folk i Venstre under Jakob Ellemann-Jensen.

Hedder man Kristian Jensen og udtaler, at der bør laves økonomisk politik med de radikale, så falder hammeren. Så hårdt, at alle ordførerskaber og udvalgsposter blev frataget den tidligere næstformand i begyndelsen af 2020.

Men hedder man Lars Løkke Rasmussen og skriver i en bog, at der bør laves regering henover midten, at man er uenig med den nye formand, og at man flirter med tanken om at lave et nyt parti?

Ja, så kan man slippe af sted med det.

I V-toppen har man den klare holdning, at der absolut ikke er brug for at hvirvle mere støv op omkring konflikten med Løkke. Det erfarer Ekstra Bladet. Så selvom man anser den tidligere formand for at være decideret illoyal, så kommer det ikke slet på tale, at han skal smides ud af partiet - ej heller strippes for pladsen i Udenrigspolitisk Nævn. Ganske ulig behandlingen af Kristian Jensen.

Men Løkke er ingen Kristian Jensen, og som tidligere statsminister er han en fredet mand i partiet.

Venner er der til gengæld ikke mange tilbage af i partiets folketingsgruppe.

Vennerne væk

Således stod partifællerne fra Venstre-toppen ikke ligefrem i kø, da Løkke havde inviteret til bogreception mandag eftermiddag. Fra folketingsgruppen var blot Jan E. Jørgensen dukket op. Tidligere minister Søren Pind havde også fundet vej, men det var så det.

Sidstnævnte understreger på Twitter netop de manglende partifæller ved receptionen for Løkkes bog 'Om de fleste og de meste':

En efter en har prominente Venstre-folk da også vendt ryggen til Løkke, efter at den tidligere partiformand har undsagt partiets kurs i sin nye bog. Men trods den massive interne modstand er Løkke altså en fredet mand i Venstre.

