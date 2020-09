Løkke hælder Pind ned ad brættet

Den tidligere statsminister afviser fuldstændigt Søren Pinds forklaring om, at Pind advarede Løkke om adskillelse af asylpar

Lars Løkke Rasmussen har hældt sin gamle ven Søren Pinds udlægning af sagen om Inger Støjbergs instruks helt og holdent ned ad brættet.

Det skete torsdag i Instrukskommissionen, hvor Løkke afviste, at Søren Pind som justitsminister skulle have advaret ham om Inger Støjbergs instruks om adskillelse af asylpar.

- Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg ikke har fået en henvendelse om, at der skulle foregå ulovligheder eller noget andet. Det kan jeg sige med sikkerhed. Fordi ellers ville jeg have reageret på det, siger Løkke.

Se også: Engell: Sådan skal Løkke grilles

Løkke er under sin vidneafhøring blevet spurgt ind Pinds forklaring.

Løkke blev overrasket over, Søren Pinds forklaring.

- Det forekommer mig upræcist, hvad det skulle for en henvendelse, siger Løkke.

- Jeg har ingen erindring om, at jeg skulle have modtaget sms eller et telefonopkald.

- Jeg har søgt min hukommelse. Jeg har konsulteret min telefon. Der er ikke nogen sms'er.

Sheriffen skyder igen

Søren Pind har torsdag eftermiddag svaret Lars Løkke kontant igen efter anklagen om, at han ikke havde advaret statsministeren.