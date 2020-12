Løkke i Caribien: Træt af bageste række

Hun har forlængst forladt Venstre. Han har stadig partibogen og et sæde i Folketinget.

Med sin kone Solrun ved sin side har Lars Løkke Rasmussen netop sat sig på bagsædet i en kridhvid lydløs golfvogn.

Parret er på vej hjem til Nyhavn, efter den tidligere statsminister for få timer siden er ankommet til St. Maarten i Caribien.

Han har fuldbragt en reality-rejse over Atlanten med tv-kendisser og OL-sejlere.

Undervejs har Lars Løkke 'tømt sit hoved'. Det fortæller han Ekstra Bladets udsendte i minutterne inden ægteparret tøffer afsted.

Og det var blot en 'stilfærdig konstatering', da han inden afrejsen fra Lanzarote skrev på Facebook, at 'Venstre har ikke længere brug for mig'.

Naiv eller dum

Siden afrejsen har Christiansborg arbejdet på højtryk: Instrukskommission, finanslov, coronanedlukning, politiforlig, mm.

- Hvorfor melder du dig ikke bare ud. Du er jo tydeligvis ikke interesseret i at være i Folketinget?

- Jeg er da enormt interesseret i at være i Folketinget.

- Hvorfor er du der så ikke, når der virkelig sker noget?

- Spiller du naiv eller dum, eller hvad? Du ved udmærket, hvordan Folketinget fungerer. Min stemme i Folketinget går via Venstre. I Venstre er jeg et anonymt, menigt medlem. Så jeg har ikke den funktion, jeg havde engang.

- Hvis du læste mine artikler i BT, så har du set, hvordan det har kriblet i fingrene på mig for at være i opposition til den her regering. Det er jo ikke en, jeg kan udøve fra bagest række i Folketinget.

- Du siger i din bog, at du på et tidspunkt skulle tage en beslutning om at sparke døren ind, eller forlade politik. Er du kommet en beslutning nærmere?

- Ja, det har jeg tænkt en del over.

Et par sekunder

- Hvad er du så kommet frem til?

- Jeg er ikke kommet frem til noget, jeg vil delagtiggøre dig i.

- Så du er kommet frem til en beslutning?

- Jeg har brugt den her tur til at tømme mit hoved. Så vil Poul Madsen nok mene, at det ikke kan tage 21 dage at tømme mit hoved, snarere et par sekunder.

- Hvad mener du med at tømme dit hoved?

- Er det svært at forstå? At klare sine tanker - udvide kasketten. Jeg tror godt, de fleste danskere ved, hvad det betyder.

- Det kan godt være nogen synes, jeg skal holde min kæft. Du er færdig. Men det (at jeg røg ud som Venstres formand, red.) har jeg taget ned. Det har jeg reflekteret over, siger Lars Løkke Rasmussen.

I røde shorts og sort t-shirt med budskaber til drenge på kanten. Løkke vender hjem.

