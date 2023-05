Løkke i coronavending: Det skal ikke undersøges

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener alligevel ikke, at Danmark skal have en coronakommission.

Det var han ellers helt fast i kødet på, da han i 2020 - som detroniseret Venstre-formand - skrev klummer for en netavis ved navn B.T.

'Når Danmark er åbent igen, bør der nedsættes en coronakommission,' skrev han 3. april 2020.

Og han fortsatte:

'Der er brug for en hudløst ærlig erfarings-opsamling, som afslører svaghederne i den internationale koordination og kommunikation, de tilsvarende mangler i Danmark og bristerne i vores beredskab.'

Nu er Lars Løkke Rasmussen udenrigsminister i SVM-regeringen under statsminister Mette Frederiksens ledelse. Og regeringspartierne ønsker ikke nogen coronakommission. Eller noget, der ligner.

Regeringen afviser

Det står klart onsdag, hvor regeringen i samlet flok afviste et forslag fra Liberal Alliance om at evaluere den danske coronaindsats og nedlukningernes konsekvenser for børn og unge.

Regeringspartiernes fælles begrundelse er, at der allerede er lavet mange undersøgelser af corona. Eller som Moderaternes sundhedsordfører, Mike Fonseca, formulerede det på Folketingets talerstol:

- Vi er klædt godt på med talrige undersøgelser under og efter pandemien.

Men at der allerede findes undersøgelser om corona, var dog ikke nok for 2020-udgaven af Lars Løkke Rasmussen:

'Det rækker ikke med en Cowi-rapport eller lignende. Vi er nødt til at vide mere, end en konsulentrapport kan afdække,' skrev han i B.T.

Få det undersøgt

En af dem, der ønsker en samlet coronaevaluering, er Stinus Lindgreen fra de radikale.

Han var formand for Folketingets Epidemiudvalg under coronapandemien.

- Min holdning har fra starten været, at vi selvfølgelig skulle evaluere håndteringen, når vi kunne se det samlede resultat. Vi er nødt til at lære af erfaringerne både i Danmark og internationalt, så vi står bedre næste gang, siger han.

- Vi er nødt til systematisk at opsamle viden og vurdere de forskellige indsatser. Det handler ikke om at kritisere og pege fingre - jeg var jo selv en central aktør og står på mål for håndteringen - men om at blive klogere. Det har jeg sagt fra starten, og det mener jeg stadig, påpeger han.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.