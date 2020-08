Løkke i flæsket på partifæller

Optrapper krigen: Den tidligere statsminister siger, at Venstre-folk kritiserer ham for at pleje deres egen karriere

Én efter én undsagde Lars Løkke Rasmussens politiske kammerater deres gamle høvding i løbet af weekenden.

Både Sophie Løhde, Troels Lund Poulsen, Claus Hjort Frederiksen og Løkkes måske tætteste politiske ven, Lars Christian Lilleholt.

Løkke sætter sit eftermæle over styr med solomeldingen om at lave politik hen over midten og måske stifte et nyt parti, lyder dommen.

Men kritikken kommer kun, så partifællerne kan pleje deres egen karriere.

Sådan lyder det nu fra Lars Løkke Rasmussen til Ekstra Bladet. Dermed optrapper Løkke ordkrigen med sine partifæller:

- Hvordan ser du på reaktionerne, der er kommet fra folketingsgruppen?

- Jeg håber da, at de får læst bogen. Det er alt sammen reaktioner på baggrund af en bog, de ikke har læst. Hvad skal jeg sige om det ... Folk skal jo passe deres karrierer, siger Lars Løkke Rasmussen til Ekstra Bladet efter at have chattet med læserne.

- Du giver den en spand kul i bogen. Havde du forventet, at hammeren ville falde hårdere?

- Jeg havde slet ikke nogen forventning om, at der ville være en konflikt. Det, jeg har skrevet i min bog, var det, jeg gik til valg på sidste år for Venstre. Den linje, jeg også formulerede bagefter: Venstre, der står fuldstændig frit i egen ret, og ikke gør sig selv ufleksibelt ved at gøre sig afhængig af bestemte partier.

- Helt ærligt, det troede jeg sådan set, at der var opbakning til. Så jeg er overrasket over, at der på sommergruppemødet pludselig var et dekret om, at sådan ser vi ikke på tingene.

- Hvad tænker du om reaktionerne fra Lilleholt og Troels Lund?

- Det er jo mennesker, der altid hat været loyale over for Venstres formand, og det er de så fortsat. Det er jo en god idé, hvis man gerne vil gøre karriere.

- Men ikke hvis man vil være venner med dig?

- Jeg har ikke så mange venner. Man siger, at man skal købe en hund, hvis man skal have venner i politik. Jeg har to hunde. Men jeg kan sagtens skille professionelle udmeldinger fra personlige ting. Det eneste, der skuffer mig, er, at det kreative niveau ikke er højere, end til at man kører rundt i de samme talestreger.

- Jeg føler mig berørt, når man indskriver det i billedet af, at der sidder en halvsenil gamling, som ikke kan forstå, at vi bevæger os fremad.

- Strejfede tanken dig ikke, at du havde skrevet noget kontroversielt?

- Overhovedet ikke. Ellers havde der ikke været nogen idé med det, vi havde gjort sidste år.

- Konflikten kommer, fordi der kommer en ny kurs på sommergruppemødet. Det overraskede mig, men det overraskede åbenbart ikke resten af folketingsgruppen. De er rigtig glade allesammen, og det er jo godt. Men jeg er lidt bekymret.

- Er det ikke på tide at sige, at dit og Venstres forhold ophører nu?

- Jeg synes, det er meget voldsomt at skulle drage den konklusion.