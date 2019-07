Løkke i frontalangreb på Mette F.

Statsminister Mette Frederiksen har placeret en uvalgt højrehånd i det magtfulde regeringsudvalg, og det får Lars Løkke Rasmussen til at kalde det for et frontalangreb på den danske forvaltningstradition

Mette Frederiksens beslutning om at give sin personlige rådgiver og mangeårige ven og pressemand, Martin Rossen, en plads i de mest magtfulde regeringsudvalg, koordinationsudvalget og økonomiudvalget har vakt opsigt.

Og nu melder Lars Løkke Rasmussen sig også i køen af kritikere. På Twitter kalder han beslutningen for et frontalangreb.

En ting er tredoblingen af politiske rådgivere i statsministeriet. Det er jo “bare” skattekroner, men at sætte en politisk udpeget i spidsen for et sekretariatet af neutrale embedsmænd, det er et frontalangreb på den danske forvaltningstradition. Det smager af magtfuldkommenhed. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 4. juli 2019

Foruden beslutningen om at give sin ven en plads i et magtfuld regeringsudvalg har statsministeren ansat hele to spindoktorer. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

I alt ansætter Mette Frederiksen altså samlet tre spinfolk fra Socialdemokratiet. I modsætning havde Lars Løkke Rasmussen blot én særlig rådgiver.

'Statsminister Mette Frederiksen har besluttet at udvide og styrke Statsministeriet med et nyt politisk sekretariat, der skal have særligt fokus på regeringens prioriterede projekter, politikudvikling og kommunikation, bidrage til at styrke den strategiske ledelse af regeringen samt øge den interne koordination mellem ministre og særlige rådgivere,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Det bli'r i familien

Martin Rossen får titel af stabschef og bliver altså medlem af regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg samt rådgiver for statsministeren.

Reglerne for ansættelse af særlige rådgivere fra 2016 understreger, at ministre, der er partiledere, maksimalt må ansætte to særlige rådgivere.

Mettes to nye spindoktorer ud over Martin Rossen bliver Martin Justesen, der hidtil har været souschef under stabschef Martin Rossen i sossernes sekretariat, samt Sara Vad, der skal stå for den interne politiske rådgivning. De får begge titel af særlig rådgiver.

Privat danner Sara Vad par med den nyudnævnte beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard.

Mette Frederiksen siger, at det er nødvendigt med de nye ansættelser:

'Jeg ønsker at lede en regering, hvor vi sætter en klar politisk retning for Danmark. Der er behov for en langsigtet strategi, hvor beslutningerne ses i en helhed. Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu ved blandt andet at oprette et politisk sekretariat i Statsministeriet,' siger den nye statsminister i pressemeddelelsen.

'Vi har i Danmark et enormt kompetent embedsapparat, som er garanten for, at beslutninger træffes på et fagligt solidt grundlag, og at de efterfølgende implementeres. Det står imidlertid ikke i modsætning til, at vi nu styrker politikudviklingen og den politiske ledelse af regeringen, for i sidste ende skal en regering vurderes på de politiske resultater, vi skaber til gavn for danskerne.'