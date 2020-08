Løkke i ny bog: Tilbudt penge for at gå

Lars Løkke skriver, at han blev tilbudt 'sikring' af sin 'fremtidige indkomst' for at trække sig frivilligt efter valget i 2019. Han blev 'rasende', skriver han

Lars Løkke Rasmussen blev tilbudt penge for at trække sig som Venstres formand efter Mette Frederiksens magtovertagelse i sommeren 2019.

Det skriver Løkke selv i sin bog 'Om de fleste og det meste'.

Et tilbud, der ifølge Løkke selv, gjorde ham 'rasende'.

Tilbuddet kom i form af 'en helt seriøs opringning fra en seriøs person med mandat til at afdække, om sikring af min fremtidige indkomst kunne få mig til at trække mig frivilligt', skriver Løkke.

'Hvem tror de, jeg er?'

'Jeg blev rasende: Hvem fanden tror de, jeg er', husker Løkke sin reaktion.

Historierne om Løkkes privatøkonomi har fulgt den tidligere statsminister som en skygge i hans tid i toppen af dansk politik.

Hvad enten det gjaldt det ekstravagante rejseliv i regi af organisationen GGGI, sager om bilagsrod eller Venstres indkøb af eksklusivt tøj.

Tilbuddet om spæde til Løkkes mytologiske privatøkonomi mod at han tog sit gode tøj og gik, faldt i tiden op til det afgørende møde med Venstres bagland i Brejning i august 2019, hvor Løkke faldt fra partiets tinder.

I sort boks

Hvem, der kom med tilbuddet - og hvem, der bakkede det op - kommer Løkke ikke ind på.

Men det gør stadig Løkke vred, skriver han.

- Jeg er ærlig talt fortsat så vred og skuffet over hele forløbet, at jeg har valgt at parkere det meste i en sort boks med en mental hængelås. Jeg håber virkelig, at jeg kan modstå fristelsen til at låse den op, skriver Løkke i bogen.