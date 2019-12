Løkke ikke den første: Schlüter solgte 'rotterede'

Et problematisk hussalg lagde en skygge over de første år af tidligere statsminister for Konservative Poul Schlüters embedsperiode. Året efter salget, i december 1981 og inden Schlüter blev valgt som statsminister, kom det nemlig frem, at Schlüters 'rotterede' var solgt med skader for omkring 300.000 kroner.

Køberen lagde sag an, fordi huset led både af svamp, ødelagt murværk, rotteangreb og dårligt udførte reparationer.



Poul Schlüter afviste i flere år at betale erstatning, men i 1984 indgik han forlig med køberen og betalte omtrent 380.000 kroner. Huset blev i sin tid solgt for 1,1 mio. kroner.

Foto: Arkiv