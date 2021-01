Løkke: - Ingen efterspørgsel på mig

Fredag kom det frem, at Lars Løkke Rasmussen har dannet et nyt politisk netværk.

Det fremgår af hjemmesiden larsloekke.dk, hvor den nuværende løsgænger kalder det et 'mødested' og et 'forpligtende politisk netværk' om 'den danske drøm', hvor man kan være med til at 'skabe politik'.

Ekstra Bladets Brian Weichardt fangede den tidligere statsminister fredag til en kort snak om hans nye politiske projekt.

- Er det fordi, du står på bar bund, og at der ikke er nogen, som ville være med i et parti (at du har skabt netværket, red.)?

- Nej, det er det ikke, ler Lars Løkke Rasmussen, mens han slentrer væk fra Danmarks Radios hovedbygning i København, hvor han lige har givet et længere radiointerview.

Lars Løkke Rasmussen har startet et nyt politisk netværk. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her er Løkkes nye projekt

- Har du ikke nogen, som kan være med i et parti?

- Jo, det tror jeg såmænd godt, at jeg har. Men man skal jo ikke lave et parti bare for at lave et parti. Man skal lave et parti, hvis der er klangbund for det, svarer Lars Løkke Rasmussen.

- Hvorfor satte du ikke dig selv ud over dit ego og sagde 'jeg hjælper den nye venstreformand godt på vej'?

- Nu vælger du at lægge den klangbund ind på det, der hedder, at det handler om ego og sådan noget ... siger Lars Løkke Rasmussen.

- Altså, jeg har siddet halvandet år passivt hen, og der har sådan set ikke rigtig været nogen efterspørgsel på mig.

1. januar meldte Lars Løkke Rasmussen ud, at han forlod partiet Venstre efter 40 års medlemskab, men fortsætter som løsgænger i Folketinget. Der har siden været megen spekulation om, hvad den tidligere partiformands næste træk ville blive.

Du kan se det fulde interview med Lars Løkke Rasmussen i videofeltet øverst i denne artikel.

