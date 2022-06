Løkke: Jeg bliver ikke statsminister

Det er nærliggende at tro, at Lars Løkke Rasmussen har stiftet Moderaterne for i sidste ende selv at blive statsminister igen. Men det kommer ikke til at ske.

Det siger han søndag i Vejle, hvor Moderaterne officielt er stiftet.

Partiet vil lægge sig i midten af dansk politik, kræve samarbejde over midten og gennemtvinge det ved at kunne afgøre, hvem der bliver statsminister.

- Jeg bliver ikke statsminister igen. Det kan jeg sige med 99,999 procents sikkerhed. Det gør jeg ikke.

- Jeg tror der er større sandsynlighed for, at der bliver dannet en regering over midten uden Moderaterne, end at jeg bliver statsminister igen, siger han.

Så statsministerdrømmen er død?

- Det er ikke det, der er min drøm. Min drøm er at yde et bidrag til at modernisere dette her samfund.

Omkring 700 mennesker er mødt op i Vejle til Moderaternes stiftende årsmøde. Her blev Lars Løkke Rasmussen valgt som politisk leder uden modkandidater.

Den tidligere statsminister og formand for Venstre vil have et opbrud i dansk politik. Og vil derfor ikke pege på en statsministerkandidat.

Noget der er gået dårligt for alle andre partier, der har prøvet det. Men denne gang er det altså anderledes, mener Lars Løkke Rasmussen.

- Ingen andre partier har gjort, som vi har gjort. Alle forsøg på at lave nye partier har slået fejl. Så det er nok på tide at gøre tingene på en ny måde.

