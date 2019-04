Løkke: - Jeg vil bekæmpe dem

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) regner ikke med at skulle samarbejde med Rasmus Paludan, om han kommer i Folketinget

Den racismedømte partileder Rasmus Paludans parti Stram Kurs skal nok ikke forvente, at han kommer til at danne regering med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), hvis partiet kommer i Folketinget.

Således fortæller statsministeren, at han tager afstand fra partiet. Det sker til DR.

Artiklen fortsætter under billedet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil bekæmpe Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs. Arkivfoto: Anthon Unger

- Man har jo lov at have de synspunkter, man har. Jeg vil bekæmpe dem. Jeg tager fuldstændig afstand fra hans forsøg på provokation for provokationens egen skyld, siger han.

Lørdag kom det frem, at Stram Kurs er lykkedes med at hente 20981 vælgererklæringer, og dermed kan partiet stille op til Folketinget. Det kræver 20.109.

Pind: Sæt spærregrænsen op

Men Løkke afviser ham allerede inden, at han kommer på stemmesedlen. På spørgsmålet om, hvorvidt de to kan samarbejde, siger Lars Løkke Rasmussen:

- Det kan jeg ikke forestille mig.

- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal bruge megen tid på at diskutere med ham.

Lars Løkke Rasmussens tidligere partikollega og minister Søren Pind tager tilsyneladende hans kurs mod stemmesedlerne mere alvorligt. På twitter skriver Pind:

'Sæt spærregrænsen op til 4 procent. Et land skal også ledes. Det her tosseri er jo... tosseri.'

Læs her, hvordan Paludan reagerer på nyheden om, at han har nået målet.

Stifter af nyt parti: I disse lande har de lavere IQ

Partileder filmede og debatterede med folkeskoleelever: Nu beklager skole

Eksperter: Derfor må partileder filme folkeskoleelever