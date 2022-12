Løkke kendte ikke til ny klagesag

Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, vil ikke gå ind i en ny klagesag, der har ramt partiet, før Advokatnævnet har taget stilling til den.

Det siger han tirsdag, efter DR har bragt historien om, at partiets folketingsmedlem, Tobias Grotkjær Elmstrøm, der er udlændingeadvokat, har fået en klage i en sag, hvor han har bedt en klient om at sprede dårlig omtale af en konkurrerende advokat tidligere i år.

- Jeg er ikke bekendt med den der konkrete klage. Men det er jo helt udramatisk. Hvis der er indgået en klage, så har vi jo et klagenævnssystem til at afgøre den, siger Lars Løkke til den fremmødte presse.

- Jeg skal jo ikke stå her og kommentere på en klage, der ikke er afgjort, siger han videre.

Tobias Grotkjær Elmstrøm fik 4.085 personlige stemmer ved valget 1. november og fløj dermed ind i Folketinget for Moderaterne. Foto: Emil Agerskov

Der er med den nye klage tale om endnu sag på Tobias Grotkjær Elmstrøm, der tidligere er blevet påbudt at betale en bøde på 400.000 kroner hos Ligebehandlingsnævnet.

- Vi har gjort vores hjemmearbejde 100 procent fint i forhold til Tobias, som bliver et glimrende folketingsmedlem, og som er meget, meget kompetent, siger Lars Løkke.

Bag sig har han desuden to afgørelser, hvor han får kritik af Flygtningenævnet og tre bøder fra Advokatnævnet, som DR tidligere har beskrevet.

Det er ikke mere end et par uger siden, at Kristian Klarskov måtte forlade Folketinget, hvor han var valgt ind for Moderaterne. Det skete blot 22 dage efter valget.

I hans tilfælde var han blevet kørt frem af partiet som en succesfuld serieiværksætter, men som Jyllands-Posten kunne fortælle, havde han nul vellykkede virksomheder bag sig. Her sagde Lars Løkke, at partiet havde svigtet.

'Vi hjælper hinanden'

Opfordringen til klienten er sket i en samtale på Messenger, som DR er i besiddelse af.

'Det er dem her, der anbefaler advokat Niels Erik Hansen.' indledes udsnittet af samtalen, som mediet lægger frem.

'Fortæl det negative om ham til dem og i mange forskellige facebookgrupper og på din facebookprofil.' skriver han videre.

Derefter fortsætter snakken i et par beskeder om klientens sag.

'Jeg hjælper dig med din sag - det har du fortjent.' lyder det fra Tobias Grotkjær Elmstrøm. I udsnittet kvitterer han desuden med et 'vi hjælper hinanden' til klienten, og senere, da klienten undrer sig over beskederne, skriver han selv, at det ikke vil hjælpe klientens sag at sprede den dårlige omtale over for navngivne personer, men beder alligevel om klientens hjælp.

Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller vurderer over for DR, at det er i strid med de advokatetiske regler, og at man ikke skal få klienter til at agere 'stikirenddreng for ens egne interesser', lyder det.

- Jeg er grundlæggende stolt af mit arbejde og afventer naturligvis Advokatnævnets behandling af denne sag. Jeg har stillet min version til rådighed for Advokatnævnet. Derudover har jeg ingen kommentarer, skriver Tobias Grotkjær Elmstrøm til DR i forbindelse med historien.