Løkke klapper i: Afviser kvotekonge-spørgsmål

Gav Løkke gratis ferieophold: Se kvotekongens sms'er

En samlet presse ventede forgæves for at få en forklaring fra statsministeren i sagen om et gratis lån af sommerhus i Skagen i højsæsonen 2016.

Lars Løkke Rasmussen (V) valgte nemlig kun at tage imod et spørgsmål efter statsministerens spørgetime i Folketinget tirsdag.

Statsministeren talte i godt to minutter til pressen om integrationspolitik og udflytning af statslige arbejdspladser, som det ene spørgsmål handlede om.

Derefter vendte regeringschefen rundt på hælene, og forlod pressen uden mulighed for flere spørgsmål.

Lånte sommerhus i Skagen

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle på sommerferie med familien i 2016, skete det i et hus midt i Skagen, som tilhører en omstridt stor-fisker med tætte bånd til Venstre.

Flere naboer bekræfter over for Ekstra Bladet, at Lars Løkke boede i det hus, som den såkaldte kvotekonge John-Anker Hametner Larsen – ifølge det statslige ejendomsregister – har ejet siden 2013.

Ingen naboer ønsker at stå frem med navn, men flere observerede Lars Løkke i huset i ’en uges tid’, mens andre så statsminister-parret sidde ud på terrassen på stor-fiskerens ejendom.

Stramninger blev i skuffen Marts 2016: Fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) får et notat fra Naturerhvervsstyrelsen, som indstiller tre stramninger over for kvotekongerne. Maj 2016: Naturerhvervsstyrelsen sender et katalog med hele 16 mulige tiltag over for stor-fiskerne til ministeriet som ’forelæggelse til ministeren’. Juli 2016: Lars Løkke bor i kvotekonges hus i Skagen på en ferie med familien. September 2016: Forhandlinger om en ny fiskeriaftale begynder, hvor et flertal i Folketinget presser på for at få indgreb mod kvotekongerne på bordet. Lunde oplyser kun om et enkelt tiltag, som embedsmændene vurderer ’ikke får nogen effekt’. December 2016: Fiskeripakken blev højst usædvanligt vedtaget af et flertal i Folketinget uden om regeringen.

Lars Løkkes sommerferie i stor-fiskerens Skagen-hus ligger midt i et omstridt forløb om problemet med mange kvoter på få hænder.

Før ferien fik Esben Lunde Larsens fiskeriministerium – ifølge Berlingske – et katalog med 16 mulige stramninger over for kvotekongerne fra Naturerhvervsstyrelsn.

Efter ferien holdt Lunde en lang række stramninger hemmelige for DF’s fiskeriordfører, Ib Poulsen, og oppositionen, hvilket senere fik Lunde fyret.

– Regeringen gjorde alt for at modarbejde de stramninger over for kvotekongerne, som flertallet ønskede, siger Ib Poulsen om forløbet i dag.

Løkke: 50-års fødselsdagsgave

Til Ekstra Bladet oplyser statsministeren via sin spindoktor, at opholdet var en fødselsdagsgave fra kvotekongen.

'Da jeg fyldte 50 år i 2014, fik jeg blandt andet et gavekort på et sommerhusophold i Skagen, som Sólrun og jeg på grund af travlhed desværre først fik lejlighed til at indløse godt to år senere. Jeg fik fødselsdagsgaven fra en fisker, som vi havde lært at kende, fordi han tidligere på året tog initiativ til at afholde et velgørenhedsarrangement i Thyborøn og derigennem rejste et flot beløb til Løkkefondens arbejde med knægte på kanten’, skriver Løkke via sin særlige rådgiver.

Gavens værdi repræsenterer også et ’flot beløb’. Et lidt mindre, men ellers tilsvarende Skagen-hus – beliggende 100 meter fra kvotekongens – koster 10.810 kroner i leje for en uge i højsæsonen ifølge feriepartner.dk.

Løkke ser dog ikke noget problem i modtage en værdifuld personlig gave fra en person, som har en klar interesse i at påvirke Venstres fiskeripolitik.

’Jeg skammer mig ikke over at kende folk fra Thyborøn’, lyder det fra Lars Løkke.

Ekstra Bladets spørgsmål

Ekstra Bladet ville ellers gerne stille statsministeren nogle spørgsmål om storfisker John-Anker og gaven til fødselsdagen.

Derfor har Ekstra Bladet spurgt statsministerens spindoktor, om Lars Løkke vil svare på følgende spørgsmål.

- Hvordan karakteriserer Løkke forholdet til John-Anker? Er de venner?

- Hvor mange gaver til en værdi af 10.000 eller mere fik Løkke til sin 50 års fødselsdag?

- Løkke indløste gaven fra John-Anker, mens han var statsminister. Har I tjekket med skat eller regler for gaver til off. ansatte ift. gaven?

- Har Løkke fået andre gaver eller vennetjenester fra John-Anker?

- Har de været sammen privat uden for regi af Løkkefonden?