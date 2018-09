Løkke klar med 1,6 milliarder til grønlandske lufthavne

Statsminister Lars Løkke blev mødt med grønlandske protester, da han i dag skrev under på, at Danmark vil betale til nye lufthavne i Grønland. Årtiers kamp for selvstændighed går tabt, advarer politisk veteran

Den danske regering er klar med 700 millioner kroner til finansiering af to lufthavne i Grønland. Derudover er regeringen klar til at yde lån og stille lånegaranti for yderligere 900 millioner kroner.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et fælles pressemøde med Grønlands landsstyreformand Kim Kielsen (Siumut) i Nuuk.

Det er to lufthavne i Nuuk og Ilulissat, som skal udvides, og som Danmark dermed kommer til at eje 33 procent af, ifølge mediet sermitsiaq.ag.

Aftalen indeholder blandt andet også et lavt forrentet lån på 450 millioner kroner fra Danmark til Grønland - og dertil kommer en statsgaranti for et lån på 450 millioner i den Nordiske Investeringsbank. Dette sikrer en lavere rente på lånet, end Grønland selv ville kunne opnå, skriver sermitsiaq.ag.

Løkke skaber ballade

Lars Løkkes besøg i Grønland - og tilsagnet om dansk støtte til lufthavnene sprængte søndag den grønlandske koalitionsregering.

I protest mod den danske medfinansiering af de nye lufthavne valgte Partii Naleraq at forlade regeringen søndag eftermiddag.

I dag har partiet afholdt en demonstrationen i forbindelse med pressemødet.

Partii Naleraq er vrede over, at Kim Kielsen på vegne af den grønlandske regering 'Naalakkersuisut' har indgået en aftale med den danske statsminister om finansiering af lufthavnspakken, skriver knr.gl.

'Diktator Kim, kolonistyre og rejs hjem er nogle af beskederne til de to på demonstranternes skilte', ifølge knr.gl.

Ikke alle tager altså godt i mod den økonomiske håndsrækning fra København, som først er kommet i stand, efter et kinesisk statsejet entreprenørfirma er blevet godkendt til at byde på luftshavnsbyggeriet. Det skaber sikkerhedspolitisk ravage, at kineserne bygger og eventuelt finansierer lufthavne i Grønland, mener den danske regering.

Det er altså i det lys - sammen med den voksende løsrivelsestrang - at man skal se den pludselige vilje på Christiansborg til at sende flere penge i retning af Grønland.

Kampen sættes over styr

Den tidligere landsstyreformand og Siumut-veteran, Lars-Emil Johansen, advarer om, at 47 års kamp for selvstændighed sættes over styr, hvis Grønland tager i mod pengene fra Danmark.

'Pas nu på, at I ikke kommer til at sætte hele selvstændighedsbevægelsen over styr ved at tillade dansk deltagelse i lufthavnsbyggeriet', skriver han i et opslag på Facebook.

'De sidste 47 års kamp om at sætte selvstændighedsprocessen i gang vil få et alvorligt knæk, hvis den danske regering får held til at sætte kæp i selvstændighedshjulet med Dansk Folkepartis jublende billigelse. Find andre investorer - det er muligt', fortsætter han. (artiklen fortsætter under billedet)

Folketinget skal godkende aftalen, men statsministeren beretter om opbakning til aftalen på Christiansborg.

- Målet er at styrke erhvervsudvalget og ruste Grønlands økonomi til, at der kommer flere ældre, og det er et mål, den danske regering støtter fuldt ud, siger statsministeren ifølge Ritzau.

- Jeg har haft lejlighed til at holde Mette Frederiksen (S), Morten Østergaard (RV) og Kristian Thulesen Dahl (DF) orienterede. Regeringen indgår aftalen, men der er grundlæggende god stemning i det danske folketing, forklarer han.

Aftalen skal også godkendes på Grønland - og landsstyreformand Kim Kielsen udtaler:

'Jeg er, ligesom statsministeren, glad for, at vi har kunnet nå til enighed om et stort og væsentligt bidrag fra den danske stat til, at vi kan føre Inatsisartuts (landstinget) beslutning om en ny lufthavnsstruktur i Grønland ud i livet'.

Han har dog ikke ro på bagsmækken. Således trak partiet Partii Naleraq sig som nævnt søndag fra regeringskoalitionen med henvisning til uenighed om den danske indblanding i lufthavnspakken.

Dermed er der ikke længere et flertal bag Kim Kielsens regering, og den kommende tid skal vise om, han kan finde opbakning hos andre partier, eller om han må udskrive nyvalg.

Ifølge en pressemeddelelse fra Statsministeriet har Kim Kielsen og Lars Løkke også aftalt initiativer, 'der markant vil styrke erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Danmark'.

Den store danske interesse for at investere mere i Grønland kommer efter forårets valg til Landstinget, hvor løsrivelse fra Danmark var et af de helt store emner.