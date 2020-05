Løkke langer ud efter Mette F.: - Det er egenrådigt!

Lars Løkke kritiserer beslutningen om ikke at åbne grænsen for vores svenske naboer

Der hersker ikke længere nogen tvivl om, at Lars Løkke Rasmussen (V) ville have håndteret genåbningen af Danmark helt anderledes end den nuværende regering.

Det har han blandt andet fortalt om i DR-podcasten 'Genstart'.

Fredag aften langer han igen ud efter statsminister Mette Frederiksen (S) og kalder blandt andet beslutningen om IKKE at åbne grænsen for vores svenske naboer for 'egenrådig'.

'Forstår ikke logikken i at ødelægge hotel- og restaurationsbranchen i København. Forstår ikke logikken i at sætte mange års Øresundsintegration i fuldt bakgear. Det er egenrådigt og uden skyggen af sundhedsfagligt belæg!', skriver han i et opslag på Twitter, så det ikke er til at misforstå.

Fredag eftermiddag kunne regeringen fortælle, at man fra 15. juni vil åbne grænserne, så nordmænd, tyskere og islændinge kan komme på ferie til Danmark.

Grænseåbningen gælder dog ikke Sverige. Derudover må turister, der kommer til Danmark, ikke booke overnatninger i København. Og det er det, Lars Løkke kritiserer.

Københavns bykonge: Mit hjerte bløder

Tidligere på aftenen langede også Københavns overborgmester, Franks Jensen (S), ud efter regeringens beslutning.

I et opslag på Facebook beskriver han blandt andet Danmarks 'tætte bånd' til svenskerne:

Jeg er også ærgerlig over, at grænsen til vores svenske venner i Skåne ikke blev åbnet i denne omgang. Her stiller statsministeren i udsigt, at der arbejdes på en regional løsning, og det hilser jeg velkommen. Vi har tætte bånd til svenskerne og er et samlet integreret arbejdsmarked,' skriver han på Facebook.