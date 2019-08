Løkke-lejren i aktion: Sådan er overlevelses-planen

I Lars Løkkes lejr hæfter man sig ved, at ingen har travlt med direkte at udfordre V-formanden i den nuværende magtkamp

Lars Løkke Rasmussen overgiver sig ikke uden kamp.

Det er konklusionen hos Venstre-formandens trofaste støtter, selv om Løkke på det seneste har været i massivt stormvejr.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der hektisk aktivitet i Løkke-lejren forud for møderne i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse 30. og 31. august.

På møderne skal ledelsen i Venstre - Lars Løkke og Kristian Jensen - op til debat, og blandt Løkkes trofaste støtter arbejdes der nu ihærdigt på at samle opbakning bag formanden.

Af toneangivende Løkke-allierede kan fremhæves de to eks-ministre Lars Christian Lilleholt og Troels Lund Poulsen, der også arbejdede hårdt for V-formanden, da tronen vaklede under ham i 2014.

Oprøret breder sig: Gå af, Løkke!

Oprør skal slås ned

Planen er ganske enkelt, at det ulmende oprør i baglandet skal slås ned på hovedbestyrelsesmødet den kommende weekend. Og som landet ligger nu, har Løkke tænkt sig tage kampen op, lyder det fra kilderne.

Det er ikke mindst planen, at Løkke skal udnytte, at kritikerne ikke har opstillet en modkandidat. Jakob Ellemann-Jensen bliver nævnt som en oplagt afløser af mange, men ifølge centralt placerede kilder er det højest usandsynligt, at han vil kaste sig ind i et kampvalg mod Løkke om formandsposten. Hvis Ellemann skal melde sig på banen som formandskandidat, kræver det, at Løkke har trukket sig forinden.

Udadtil har Jakob Ellemann-Jensen da også travlt med at bakke op i den nuværende ledelse i partiet. Så sent som fredag udtrykte han et håb om, at der trods balladen fortsat vil være opbakning til partiets formandskab med Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

- Ja, det tror jeg, der er. Det har i hvert fald min fulde opbakning, sagde Jakob Ellemann-Jensen ifølge Ritzau.

Massivt pres

Det store spørgsmål i Venstre-kredse er nu, om presset alligevel vil blive så massivt på Løkke og Kristian Jensen, at begge vælger at trække sig af egen drift. I disse dage dukker den ene historie efter den anden frem, hvor kræfter i baglandet ønsker formandsskabet udskiftet.

Men om oprøret er massivt nok til, at formandsskabet tager konsekvensen, ved de færreste. Netop nu er man i hvert fald af den klare overbevisning i Løkke-lejren, at formanden vil blive og kæmpe.

Gamle venner vil af med Løkke