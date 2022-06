Løkke lokker børnefamilier med kassekredit

Dagen før at Lars Løkke Rasmussen stifter partiet Moderaterne, begynder de forslag, der skal trække vælgere til det nye parti, at pible frem. Det første er rettet direkte mod børnefamilierne.

Til TV 2 fortæller den tidligere statsminister, at partiet vil lade børnefamilier slippe for at betale for børnepasning med det samme. Familierne skal have lov til at låne pengene af kommunen og så betale af senere.

- Du skal ikke tænke på udgifterne lige nu og her, når du får børn, og de skal i dagpleje eller i daginstitution, for vi trækker det på familiens konto.

- Så må du sørge for, at det kommer i balance over tid, siger Lars Løkke Rasmussen til TV 2 og kalder forslaget for form for kassekredit hos kommunen.

Forslaget skal gøre, at det ikke er en presset økonomi, der betyder, at unge fravælger eller udskyder at få børn.

Stort udlæg

Forslaget vil potentielt betyde milliarder og atter milliarder i gæld til kommunerne, der ville skulle lægge pengene ud.

Men at pengene ikke bliver betalt tilbage mener Lars Løkke Rasmussen vil være 'undtagelsen'. Og siger samtidigt, at spørgsmålet er så vigtigt, at det er risikoen værd.

- Helt ærligt, de ufødte børn er jo vores fælles fremtid. Jeg skal overhovedet ikke bestemme, hvornår folk skal have børn.

- Men det er bedst, hvis vi kunne fjerne de her barrierer, der kunne være for, at unge, som egentlig gerne ville, går og udsætter det, fordi der er så meget andet, der presser nu og her, siger Lars Løkke Rasmussen til TV 2.

Moderaterne i midten

Lars Løkke og Moderaterne er i den grad på stemmejagt. Den tidligere Venstre-formand har erklæret, at han vil erobre midten i dansk politik og satser på at få de afgørende mandater, der gør ham i stand til at blive kongemager.

I meningsmålingerne svinger Moderaterne omkring spærregrænsen. Og selv hvis han kommer ind skal det være med de afgørende mandater, hvis ikke partiet skal ignoreres både af blå og rød blok, der ingen interesse har I at blive dikteret af Lars Løkke Rasmussen.

