Løkke lydhør om Mettes pensionsplan: - Vi vil gerne lytte

Regeringen er lydhør over for Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis ønske om at indføre en differentieret folkepension.

Det skriver Ritzau.

- Socialdemokratiet har fremsat nogle principper, der har til formål at gøre alle glade, men som har lidt svært ved at hænge sammen i virkelighedens verden.

- Danmark er ikke der i dag, hvor vi kan kigge 40 år tilbage og kortlægge folks arbejdsliv.

- Så at lave en objektiv ordning er meget svært. Men hvis partierne har nogle konkrete bud, så vil vi gerne lytte, siger Lars Løkke.

Tidligere på tirsdagen meldte Dansk Folkeparti ud, at de støtter Socialdemokratiets plan. Og det uanset om der kommer et blåt flertal efter valget.

- Jeg går i første omgang efter at få forligspartierne samlet. Kan det ikke lade sig gøre, er jeg parat til at gå sammen med de partier, der vil tale om det her, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl til DR.

- Hvis de partier, der står bag en politisk forståelse, også har et flertal efter et valg, så er det den politik, der bliver gennemført, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet fremlagde for en uge side syv principper, der skal gøre det lettere for nedslidte at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før deres planlagte pensionsalder.

