Løkke med kryptisk besked på Facebook

Hvad pønser Lars Løkke Rasmussen nu på?

Spekulationerne har været mange, siden han under stor dramatik forlod posten som Venstres formand.

Nu leverer den tidligere statsminister ny næring til mystikken om, hvad hans fremtid bringer. Det sker i et Facebook-opslag onsdag morgen.

Som afslutning konstaterer Løkke:

'Det efterlader mig her til morgen med en mærkelig dialektisk fornemmelse: Jeg må se at komme væk – det hele er kun et teater. Jeg må prøve at bide mig fast – det er for alvorligt til spin.'

Energien fossede ud

Forinden leverer Løkke et længere skriv med udgangspunkt i Mette Frederiksens (S) tale ved Folketingets åbning tirsdag. Ikke mindst er han ude med riven efter den borgerlige presses - ikke mindst Berlingskes kommentator Thomas Larsens - positive bedømmelse af talen.

'Det er 25 år siden jeg første gang gik op ad trappen for at overvære en åbningsdebat. Også i går mødte jeg glad ind. Fik energi fra de mange danskere, der rullede vinduerne ned og gav 'thumbs up' og ikke mindst den kvindelige buschauffør, der kom løbende ud fra bussen for at give mig et kram.'

'Men jeg må godt nok indrømme, at jeg føler energien fosse ud af mig, når jeg læser den såkaldt borgerlige presses gengivelse af det, der ellers skulle have være den dagsordensættende politiske linje i Danmark', skriver Løkke, inden han afslutter med den kryptiske besked om, hvad fremtiden mon bringer.

Foredrag på vej

Noget ved offentligheden dog om, hvad Løkke skal bedrive tiden med den kommende periode. Politisk er det ikke blevet til mange poster - Løkke har fået plads i Udenrigspolitisk Nævn.

Til gengæld skal han holde en række foredrag i forlængelse af, at han udgav den meget omtalt samtalebog 'Befrielsens Øjeblik'.

Han hjælper også til, når hustruen Sólrun kaster sig ud i sin nye beskæftigelse som arrangør af rejser til Færøerne. Undervejs vil Løkke fortælle de rejsende som sin passion for øgruppen.

Sólrun og Lars Løkke Rasmussen har desuden oprettet et selskab sammen i forbindelse med rejseaktiviteterne.

