Løkke mindes Benny Andersen: Et rørende øjeblik

Statsminister Lars Løkke (V) husker særligt Benny Andersen ved deres sidste møde, inden digteren torsdag døde 88 år gammel i hjemmet i Sorgenfri.

De to mødtes i forbindelse med den tidligere statsminister Anker Jørgensens (S) begravelse i marts 2016, hvor Benny Andersen optrådte sammen med den vante musikalske følgesvend Povl Dissing.

'De to ældre herrer måtte støtte sig til hinanden for at komme op på scenen. Men så snart Benny satte sig til klaveret, ramte han tangenterne med en ungdommelig lethed. Et rørende øjeblik', skriver Lars Løkke i et mindeord.

Digter, forfatter og pianist Benny Andersen sov ifølge enken - Elisabeth Ehmer - stille ind, og han blev siden båret ud i en kiste iført spillemandstøj.

Statsministeren husker da også Benny Andersen for humor og dans med det danske sprog.

'Benny Andersen var en af de helt store danskere. Et poetisk menneske, der altid berigede sine omgivelser med humor og kløgt', skriver statsministeren.

'Derfor blev han også en af Danmarks mest læste og sungne lyrikere. Højskolesangbogen ville ikke være den samme uden Benny.'

Det er måske ikke alle, som har åbnet en af Benny Andersens digtsamlinger, men derfor fylder digteren alligevel hos de fleste danskere ifølge Lars Løkke, som henviser til digtet 'Svantes lykkelige dag'.

'Det er formentligt svært at finde en dansker, der ikke tænker på Benny Andersen, når kaffen er klar og ostemaden står på bordet.

Men det var ikke kun de underfundige ordspil, der gjorde Benny Andersen til allemandseje, forklarer Løkke.

'Det var også hans evne til at stikke til os alle på en afvæbnende måde', skriver statsministeren.

'Der var kun én Benny Andersen. Han efterlader sig heldigvis udødelige ord, som generation på generation kan bære i deres hjerter. Han vil blive savnet. Men når forårssolen skinner, lever han.

Benny Andersen blev født 7. november 1929 i Vangede.

Hans 'Samlede digte 1960 – 1996' slog alle rekorder for lyrik og er solgt i flere end 130.000 eksemplarer.