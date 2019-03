Løkke og Tulle enige: Vil skrotte regionerne

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at nedlægge regionerne.

Det fremgår af materiale udleveret på et pressemøde, som regeringen og DF sætter i gang kl. 09.30. Derudover vil regeringen og DF afsætte 8,5 mia. kr. til etableringen af en såkaldt Nærhedsfond i perioden fra 2020 til 2025. Det er også en del af aftalen, at der skal oprettes 21 sundhedsfællesskaber, som skal sikre sammenhæng og nærvær i sundhedsvæsenet.

Førstegangsfødende skal fremover have ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel, mens der iværksættes en særlig indsats for sårbare unge. Ifølge planen skal der også opføres en række nye moderne sundhedshuse.

Et andet element i aftalen er, at der i perioden fra 2019 til 2022 skal optages 2.000 flere sygeplejersker på uddannelserne i forhold til perioden fra 2015 til 2018. Der skal også oprettes et nyt landsdækkende lægevagtnummer - 113. Og personer med livstruende sygdomme vil få flere muligheder for eksperimentelle behandlinger. Regeringen og DF lægger også op til øget samarbejde og flere tværgående løsninger på it- og dataområdet i sundhedssektoren.

