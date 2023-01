Løkke om at afskaffe store bededag: Vi står fast

Regeringen er ikke i tvivl om, at det er rigtig at afskaffe store bededag, selv om forslaget mødet massiv kritik.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som deltager i en partilederdebat på De Radikales nytårsstævne. Han deltager i debatten som repræsentant for regeringen.

- Vi står fast, siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer, at han er overbevist om, at helligdagen bliver afskaffet.

- Det gør den, ja, siger han.

Regeringen har siden den præsenterede regeringsgrundlaget fået kritik for at koble afskaffelsen af store bededag sammen med, at der skal findes penge til at finansiere de stigende forsvarsudgifter.

Danmark skal nemlig nå op på Nato-målsætningen om, at forsvarsudgifterne skal udgøre to procent af bnp allerede i 2030 i stedet for først i 2033.

Annonce:

Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, kalder sammenkoblingen for politisk spin og 'en skrivebordsøvelse'.

- Jeg tror ikke, at vi skal prøve at løse problemet med krig i Europa ved at sige, at så afskaffer vi store bededag. Det bliver lige friskt nok Hør nu her: Pengene kommer ind i en kasse, og de kommer ud af den samme kasse, siger Pape.

Lars Løkke Rasmussen mener derimod, at det er en semantisk diskussion.

- Det skal bruges til at få vores samfundsøkonomi til at hænge sammen, siger han.

Den nye SVM-regering vil afskaffe storebededag, fordi danskerne skal yde mere. Vi tog til Sydhavnen, Københavns klassiske arbejderkvarter, for at høre, hvad folket siger til at miste en fridag Ude i virkeligheden er folk ikke pjattede med idéen.

Ordstyreren af debatten og vært på TV2 Charlotte Beder spørger, hvorfor regeringen så har koblet det sammen i regeringsgrundlaget, som blev fremlagt den 14. december?

- Det liver lidt en semantisk diskussion om, hvad der finansierer hvad på den lange bane. Det Nato-løfte, vi aftalte i foråret, er grundlæggende ufinansieret, siger Løkke.

Annonce:

Han påpeger, at der også bliver brug for de penge, som afskaffelsen af helligdagen giver til statskassen, på 'den lange bane'.

Afskaffelsen af en helligdag giver godt 8500 i ekstra arbejdsudbud og et provenu på cirka tre milliarder kroner om året, siger Løkke.

Regeringen har ikke oplyst grundlaget for beregningen af, at afskaffelsen vil resultere i et højere arbejdsudbud på 8500 fuldtidspersoner.

Det er primært statsminister Mette Frederiksen (S), som har ført an i fortællingen om, at helligdagen skal afskaffes for at der er råd til at sikre Danmarks sikkerhed set i lyset af krigen i Ukraine.

Men de seneste dage har regeringen skiftet forklaring.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtalte torsdag i flere interview, at pengene også skulle være med til at finansiere psykiatri, børne- og ældrepleje og klimaforbedringer.