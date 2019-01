Løkke om intern uro: Ansvaret er mit

Statsminister Lars Løkke Rasmussen påtager sig fredag aften ansvaret for den udbredte interne uro i Venstre.

- Vi har haft et rigtig godt møde her i Venstres hovedbestyrelse. Det skulle vi have haft noget før.

- Hver gang man leger med tanken om at lave om på noget kendt, så får man naturlig utryghed. Og det er mit ansvar, at den utryghed vokser frem på en måde, hvor der ikke er noget at spejle sig i. Altså, hvad er det egentlig regeringen vil, siger han under spisepausen under Venstres hovedbestyrelsesmøde på Crown Plaza, Det Sorte Tårn, i Ørestaden.

Løkke fortryder, at han ikke tidligere har taget sin partifæller i ed. Crown Plaza fredag aften. Foto: Jonas Olufson

Det melder vi ud

Statsministeren vil dog fortsat ikke sige, hvad han agter at gøre ved kernen i striden. Vil regeringen nedlægge regionerne eller ej.

- Det melder vi ud, når vi fremlægger vores sundhedsreform, siger han.

- Det jeg kan sige i dag er, at vi har haft en rigtig god snak her i Venstre. Den skulle vi have haft noget før.

- Det er klart, at når vi sætter sådan et skib i søen, uden at have en præcis sejlplan for, hvilken havn vi går ind i, så skaber det bekymring.

Skuffet partifælle

Venstres formand for regionerne og Region Syddanmark, Stephanie Lohse, forklarer kort efter statsministeren, at Lars Løkke på mødet godt nok ikke kom med nogle endelige konklusioner om regionernes fremtid, men han åbner bestemt muligheden for en lukning.

- Jeg tror, der er en stor risiko for, at der ikke vil være et folkevalgt led, som der er i dag, siger hun, ogfortsætter:

- Det er jeg skuffet over.

Om Løkkes håndtering af sagen, konstaterer hun tørt:

- Det er sjældent sådan at interne diskussioner i offentligheden er en klar styrkelse af et parti.

Stephanie Lohse på Crown Plaza kan ikke skjule sin skufelse over, formenlig at blive gjort arbejdsløs. Foto: Jonas Olufson

Politisk selvmord

Statsministerens udskydelse af en dom over regionerne kommer efter en ganske dramatisk dag i Ørestaden.

Mest markant var Venstres tidl. sundhedsordfører Jørgen Winther, der over for Jyllands-Posten, kom med en mildt sagt skarp kritik af Lars Løkkes tøven:

- Lars Løkke er ved at begå politisk selvmord med sin tøven og sin holdning til regionerne. Venstre er på vej til at blive splittet.

