Løkke om nyt parti: Holder øje med Ellemann

Lars Løkke Rasmussen gjorde ikke meget for at aflive spekulationerne om, hvorvidt han kan komme til at stå i spidsen for et nyt parti, da han søndag aften gav interview på både DR og TV2.

Den tidligere statsminister bryster sig af, at 800 mennesker har opfordret ham til at gøre spekulationer til handling.

- Folk siger, start dit eget parti. Folk har forslag til, hvad det skal hedde. Folk der har skiltefirmaer og reklamebureauer, og hvad ved jeg, siger Løkke.

Og han gør det klart, at han nu vil holde nøje øje med, hvordan den kommende formand, Jakob Ellemann-Jensen, placerer Venstre rent politisk.

- Jeg har ikke nogen planer om at lave et nyt parti. Men for mig er det (de mange henvendelser, red.) et signal om, at der er rigtig mange danskere derude, der sådan set ønsker, der sætter skabet cirka i midten af lokalet.

- Jeg både håber og tror, at Venstre med Jakob Ellemann-Jensen får en person, som stiller Venstre, der hvor Venstre skal være. Som et moderne parti, der bygger bro henover land og by. Som har det internationale udsyn. Forstår at Danmark ikke kan lukke sig om sig selv. Som ikke lave knæfald for den yderste højrefløj. Og gør han det, og det har jeg alt muligt grund til at tro, så er Venstre fortsat mit parti, siger han på TV2.

Qvortrup: En sviner til Jensen

Interviewer Natasja Crone holdt fast.

- Hvad hvis han ikke gør?

- Det gør han også.

- Ellers pirker du lidt til ham?

- Jeg skal ikke pirke til nogen. Jeg har bare en stemme i debatten. Helt ærligt, det er jo ikke fordi jeg selv markant har ønsket, at nu skal jeg stoppe i dansk politik. Derfor mener jeg også med de stemmer, jeg har fået, at jeg har en legitim ret til at blande mig i den offentlige debat. Så det har jeg tænkt mig at gøre.

- Jeg vil følge med i, hvordan det hele former sig. Jeg har forsøgt at sætte Venstre dér, hvor vi er et moderne folkeparti, som rækker hånden henover midten. Jeg har med glæde set, at Jakob Ellemann-Jensen har været ude og sige, at han var enig i den melding under valgkampen. Og hvis det er dér Venstre står, så er det også der jeg hører til.

Hvad Lars Løkke ikke nævner er, at Jakob Ellemann-Jensen siden har sagt tydeligt, at han ikke vil gå efter en SV-regering.

Lars Løkke skal nu på en rundtur i landet.

- Jeg er et politisk mennesker. Jeg har været med sin jeg var 17 år. Jeg brænder for politik. Jeg har aftalt med Kirsten Jakobsen, som jeg har skrevet min bog (Befrielsens Øjeblik, red..) sammen med, at nu tager hun og jeg en tur rundt i landet og holder nogen foredrag og sammenkomster og diskuterer. Hvad var rationalet med den her melding i valgkampen?, siger han med henvisning til hans SV-tanker.

Løkkes hektiske sommer 5. juni: Løkke og Venstre mister nøglerne til Statsministeriet, selvom partiet går frem 2. august: Løkke melder ud i en video på Facebook, at han har ambitioner om genvinde statsministertaburetten som formand for Venstre 5. august: Venstre fordeler topposter i folketingsgruppen. Løkke presser på for at få Inger Støjberg på plads om gruppenæstformand, men gruppen går, mod Løkkes plan, i stedet med Sofie Løhde. 7. august: Kristian Jensen går til angreb på Løkke, da han i et stort interview med Berlingske afviser Løkkes ide om et SV-samarbejde. 9. august: Løkke sætter Jensen på plads ved Venstre sommergruppemøde på Kragerup Gods. Kristian Jensen møder stor kritik fra V-profilen Claus Hjort, der kræver hans afgang. 15. august: Mistillid til Løkke og Jensen begynder at ulme blandt flere centrale Venstrefolk. Jakob Ellemann-Jensen bliver flere gange nævnt som den oplagte afløser for Løkke. 19. august: Venstres hovedbestyrelsesmedlemmer Svend Møller Sørensen og Mette Marie Thomsen melder klart ud, at de ønsker Løkke og Jensens afgang. 21. august: Tidligere Løkke-støtter som Søren Gade og Søren Pind nævnes som aktive i mobiliseringen af et oprør mod formandsskabet. 25. august: Lars Løkke foreslår at fremrykke Venstres landsmøde i november til september, for at få styr på formandssituationen i partiet. 27. august: Venstres bestyrelse i Region Midtjylland beder officielt Løkke og Jensen om trække sig fra deres poster. 27. august: På trods af pres fra baglandet nægter Løkke at trække sig som formand. Han vil i stedet prøve at søge opbakning på landsmødet 30. august: Bertel Haarder melder sig i koret af flere fremtrædende folketingspolitikere fra Venstre, der ønsker et nyt formandsskab. Tidligere har blandt andre Preben Bang Henriksen, Louise Schack Elholm og Carsten Kissmeyer offentligt ytret et ønske om en formandsskifte. 31. august: Lars Løkke og Kristian Jensen trækker sig fra deres poster i Venstres formandsskab efter hovedbestyrelsesmødet i Brejning. Kristian Jensen fortæller i et tårevædet interview om sin afgang, mens Løkke sniger sig ud af bagdøren og melder sin afgang i et Facebook-opslag. Han følger op med et opslag på Instagram sent på aftenen. 4. september: Ekstra Bladet afslører historien om, at Løkke er lun på tanken at starte et nyt parti, og at han flere gange har luftet tanken i Venstre-kredse. En rigmand skulle stå klar i kulissen med fire millioner i partistøtte. 4. september: Ekstra Bladet forsøger at træffe Lars Løkke i hans svenske ødegård, men uden held. I en mail hverken be- eller afkræfter han planerne om et nyt parti. 15. september: Efter to stille uger bryder Løkke tavsheden i et Facebook-opslag, hvor han blandt fortæller, at han skal i studiet hos både TV2 og Danmarks Radio i bedste sendetid.