Løkke om Papes uofficielle besøg: - Klart en fejl

Søren Pape Poulsen og to andre tidligere ministre skulle have orienteret forud for besøg med officielle repræsentanter i Caribien, lyder det fra tidligere statsminister

Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen og to andre daværende ministre skulle have orienteret Udenrigsministeriet, inden de besøgte en række officielle repræsentanter i Den Dominikanske Republik under en privat badeferie i 2018.

Sådan lyder det fra Lars Løkke Rasmussen, der på det tidspunkt var statsminister:

- Det er selvfølgelig klart en fejl, at der ikke - senest samtidig - sker en orientering af vores diplomati, så de kan holde snor i, hvad der sker, siger han.

Ikke orienteret

- Hvorfor mener du, at det er en fejl?

- Jeg gider ikke være meget forarget. Hvis du er en person af denne kaliber, og systemerne hører om, at du kommer og inviterer dig, så er du nødt til at håndtere det.

- Blev du orienteret forud?

- Nej, det er jeg ikke orienteret om forud.

Lars Løkke Rasmussen, tidligere Venstre-statsminister og nuværende formand for Moderaterne. Foto: Claus Bonnerup.

- Bliver du orienteret efterfølgende, og bliver du orienteret om, hvordan det kom i stand?

- Nej, jeg har ikke hørt noget nærmere om folks mere præcise ferieoplevelser.

- Nu er det Den Dominikanske Republik. Det er ikke noget stort land, hvor Danmark har essentielle interesser.

I 2018 var Søren Pape Poulsen sammen med sin partner Josue Medina Vasquez Poulsen, som han blev gift med sidste år, på badeferie i Den Dominikanske Republik, hvor Papes partner kommer fra.

De var af sted sammen med daværende socialminister Mai Mercado og daværende integrationsminister Inger Støjberg. Men undervejs afholdt de tre daværende ministre en række møder med officielle repræsentanter for landet.

Herunder den daværende udenrigsministeren,daværende justitsministeren og landets daværende præsident Danilo Medina. Sidstnævnte har Pape tidligere påstået var onkel til hans mand, hvilket Ekstra Bladet for nylig har afsløret var løgn.

Diplomatisk kaos

Men af en aktindsigt, som Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har beskrevet, fremgår det, at det officielle Danmark ikke blev orienteret forud for møderne. Eller som daværende Ambassadør i Mexico, Henrik Bramsen Hahn, formulerede det i en mail til Udenrigsministeriet:

'Ambassaden er på intet tidspunkt blevet kontaktet af de respektive tre ministerier om ministrenes rejse til den Dominikanske Republik.'

Men selv om Udenrigsministeriet har registreret en lang række officielle udmeldinger fra repræsentanterne fra Den Dominikanske Republik herunder pressemeddelser fra den daværende præsident Danilo Medina, daværende udenrigsminister Miguel Vargas samt daværende justitsminister, insisterer Søren Pape Poulsen på, at de godt vidste, at der tale om et uofficielt besøg. I en mail sendt gennem hans spindoktor skriver Pape:

'Min bedre halvdel er fra den Dominikanske Republik, så det var en stor glæde for mig at lære landet endnu bedre at kende på en ferierejse, hvor vi fik lejlighed til at besøge mennesker, der kunne fortælle om landet. Der er ikke tale om noget officielt besøg, og det vidste dem, vi mødtes med udmærket godt. Den danske stat har naturligvis ikke betalt en krone, da det var en privat tur.'

Ekstra Bladet har bedt om et interview med Søren Pape Poulsen. Men den forespørgsel er der ikke blevet vendt tilbage på.