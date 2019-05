Løkke om sønnen: - Bergur ignorerede mig

Lars Løkke Rasmussen fik den kolde skulder af sin søn Bergur, når han kom hjem fra arbejde i tiden som amtsborgmester.

Det fortæller Venstres formand og statsminister i podcasten 'Fårking Far', og i denne artikel, der præsenteres af rockguitaristen Mattias Hundebøll og som produceres af magasinet Vores Børn.

- Konsekvenserne var, at jeg aldrig var hjemme. Jeg kan huske det meget tydeligt ved, at når jeg kom hjem fredag, så var primært Bergur, min ældste søn ... han ignorerede mig. Hvem er den mand, der kommer hjem her og tror, at han har noget at skulle have sagt? Der var meget kold luft, siger Lars Løkke Rasmussen blandt andet i podcasten 'Fårking Far'

- Så brugte man hele weekenden på at reparere på det og være sammen og pjatte, og det løsnede også op, og så drønede jeg afsted igen mandag morgen, og så gentog det sig igen om fredagen. Det var alt for meget fravær, lyder det fra Løkke.

Se også: Løkke: - Jeg er ikke fadølsbamse

Løkke fortæller i afsnittet om forholdet til sine tre børn samt rollen som far og politiker. Her røber Løkke også, at han og Sólrun ikke havde en rød reje, da de første gang blev forældre i 1989; han som 25-årig, hun som 21-årig.

- Mit liv var egentlig lidt noget rodet noget. For jeg havde et halvt jurastudie, som var lidt på pause, for nu skulle jeg bare lige være VU-formand; det var bare en parentes. Og så stod vi pludselig der i efteråret 89. Jeg havde brugt al min SU på at være VU-formand frem for at læse. Alt det, vi nu siger til unge, de ikke må, det havde jeg gjort forkert, siger Løkke videre i podcasten.

- Vi havde ikke til salt til et æg. Vi havde ikke et sted at bo. Så vi skulle etablere familie på alle dimensioner på en gang. Vi skulle finde et sted at bo, vi skulle være forældre. Vi havde ikke nogen indkomst ... Vi startede på lidt den hårde måde med to omvendte ølkasser, som vi kunne sætte en moseskurv på, da vi hentede Bergur hjem fra hospitalet. Sundhedsplejersken sendte os lidt kritiske blikke.