Løkke om syriensbørn: - Det er sensitivt

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere tordnet mod S-regeringen for ikke at tage ansvar og hente de danske børn og deres mødre hjem

I en berygtet syrisk fangelejr sidder fem danske børn og deres tilsammen tre mødre og venter på, at regeringen herhjemme afgør deres skæbne.

Skal de hjem til Danmark eller vente for evigt?

Det har Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre indtil nu været rygende uenige om, men nu nærmer regeringen sig en fælles beslutning.

Det fortalte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sent mandag aften dansk tid efter at have deltaget i et møde med den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, i Washington, D.C.

- Jeg håber, at vi snart er i stand til at træffe en beslutning om det, lød det fra Løkke.

Før valget krævede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at de tilbageværende danske børn i syriske lejre skulle hentes hjem. Han sagde faktisk, at det ville 'martre os i årevis', hvis børnene ikke blev taget hjem.

Men han ved stadig ikke, om det vil ske

Mødet mellem de to udenrigsministre handlede om at tage ansvar i en verden med krig i Ukraine, fortalte Løkke til en samlet presse foran det amerikanske udenrigsminsterium.

Ekstra Bladet ville derfor vide, om det også gjaldt at tage ansvar for de danske børn og deres mødre i Syrien, eller om de skal vente længe endnu på at få vished om deres fremtid.

Du siger, at I har talt om at tage ansvar ude i verden, men hvor længe skal der gå, inden I tager ansvar i sagen om de fem danske børn og tre kvinder, der sidder i en syrisk fangelejr?

- Det, vi har sat i gang, og der indgår besøget her også, det er at få opdateret et regeringsgrundlag i alle aspekter, og det handler jo både om en vurdering konkret af de børn, der sidder i lejrene, det handler om en sikkerhedsvurdering af mødrene, den udenrigspolitiske situation, hvordan håndterer andre lande det her, det handler om den sikkerhedsmæssige situation i og omkring lejrene, og hvad betyder alt det her.

- Der har jeg stået på det synspunkt, og det har vi været enige om i regeringen, at det er vigtigt, at vi får foldet alt det ud bag lukkede døre, inden regeringen træffer en beslutning, for det er sensitivt, det her.

Lars Løkke Rasmussen langede voldsomt ud mod den tidligere S-regering for ikke at ville hente børnene og deres mødre hjem, og sidste år gik Moderaterne til valg på at få dem alle til Danmark hurtigst muligt.

Det ændrede sig dog, da hans parti fik en plads i regeringen.

Venstre og Socialdemokratiet deler nemlig langtfra samme holdning. De to partier har sagt ja til at hente børnene hjem, men ikke mødrene, der må blive i Syrien.

Løkke væver om syriensbørn

Vil det sige, at I i regeringen nærmer jer en beslutning for, hvad der skal ske?

- Jeg kan ikke lige stå og sætte dato på, fordi så kommer du måske igen, hvis vi kommer på den anden side af den dag, vi så siger, men vi er alle sammen meget opmærksomme på, at vi kan ikke være i det her limbo, lød det fra Løkke.

Nogen må give sig

I et samråd med den daværende udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), kaldte Løkke det i 2021 'orwellsk', at man sagde, at man 'ikke kunne' få børnene og deres mødre hjem. Det var et spørgsmål om, at man 'ikke ville', mente Løkke.

Nu er det et spørgsmål om, hvem af partierne i regeringen der ender med at give sig.

- Det er jo helt åbent, at regeringen blev stiftet på en måde, hvor to partier havde én position, og det parti, jeg selv repræsenterer, havde en anden, og regeringen skal jo som regering håndtere det her. Og det kræver, at nogen skal indtage en anden position end det, de havde før. Og uanset hvad den skal være, er det bedst, at det sker på et oplyst grundlag.

- Og det er det grundlag, vi er ved at hente ind nu, og det håber jeg snart, at vi i stand til at træffe en beslutning om, lød det fra Løkke, inden han takkede af for at mødes med den republikanske senator Ted Cruz.

De fem glemte børn

- Måske for evigt

