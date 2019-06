Løkke på hemmelig jobjagt

Under sit sidste topmøde i Bruxelles, som sluttede natten til fredag i sidste uge, var Lars Løkke Rasmussen særdeles aktiv i kulissen.

For mens han med blandet held forsøgte at holde Margrethe Vestagers navn varmt som ny kommissionsformand, så havde han også sin egen helt personlige agenda.

Venstre-formanden har nemlig ikke opgivet selv at fortsætte karrieren på en af de EU-topposter, som ventes endeligt fordelt i løbet af natten til mandag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger lod Lars Løkke sine kontakter i korridorerne forstå, at han gerne stiller sig til rådighed, hvis der er brug for en kompromiskandidat.

Personligt netværk

Det understreges, at Lars Løkke ikke har aktiveret det officielle embedsværk i jobjagten. I stedet har han personligt aktiveret sit netværk blandt de europæiske ledere, når han har mødt dem i kulissen.

Efter mødet lod Lars Løkke forstå, at han ikke finder det realistisk, at pilen ender med at pege på ham. Ikke desto mindre luftede han altså aktivt sit kandidatur over for de topfolk, som ville lytte.

Ifølge TV2 figurerer Lars Løkkes navn sågar internt i EU-systemet på uofficielle lister med mulige kandidater til topposterne.

Livets forhold

- Hvis de pludselig synes, at de har brug for en pragmatisk, midaldrende, koldblodig, liberal skandinav, så kan de jo bare ringe. Men det forudser jeg altså ikke, at de gør, sagde Løkke efter topmødet i Bruxelles ifølge Ritzau.

- Som i alle mulige andre af livets forhold skal man forsøge at holde sig til og holde sig vågen, hvis der pludselig viser sig nogle muligheder, udtalte han, skriver Altinget.

Ifølge professor Peter Nedergaard med speciale i EU's institutioner er det tæt på urealistisk at tro på, at Løkke kan lande et af de tre topjob, som stats- og regeringscheferne måske får sat navne på natten til mandag.

Men det er formentligt heller ikke Lars Løkkes begrundelse for at bringe sig selv i spil.

- Det handler nok snarere om, at han vil forsøge at bringe sig i spil til andre poster i EU-systemet, eksempelvis som EU-ambassadør, vurderer han.

Rodet kabale kan gavne Vestager

Det er en rodet kabale, som skal gå op, når Mette Frederiksen deltager for først gang som statsminister til topmøde for stats- og regeringschefer i Bruxelles.

Der tegner sig nemlig ikke enighed om de tunge poster, forklarer Peter Nedergaard.

Én ubekendt i processen er blandt andet Angela Merkel. Nogle iagttagere peger på, at hun måske vil bringe sig selv i spil - og så skal de to andre poster gentænkes.

- De tre store grupper i parlamentet skal have en post hver, Så skal der være geografisk fordeling. Og kønsfordeling, så der er virkelig mange hensyn, forklarer professoren.

Han tiltror ikke de to danskere, Vestager og Løkke, de store chancer. De største muligheder tilfalder dog Margrethe Vestager, som er de liberale partier i Europas spidskandidat. Hun har den fordel, at Mette Frederiksen aktivt vil kæmpe hendes sag.

- Men Vestager har det problem, at kristendemokraterne og socialdemokraterne stadig er de store magtfulde grupper i EU, selvom de liberale havde et godt parlamentsvalg, siger han.

Mulig kompromis-kandidat

Til Vestagers fordel tæller dog, at Angela Merkel gerne vil have spidskandidaterne i spil igen, efter de ellers blev dømt ude af Frankrigs Emmanuel Marcron.

Den tyske kansler mere end antyder, at hun godt kan støtte den hollandske socialdemokrat Frans Timmermanns. Og det kan blive godt nyt for Vestager, der ligesom hollænderen har et spidskandidatur i ryggen.

Ifølge den tyske tv-station ZDF vurderer flere EU-kilder, at Vestager er den eneste spidskandidat, der kan samle et flertal blandt medlemslandene og i Europa-Parlamentet, som i sidste ende skal godkende statsledernes beslutning.

Men der er altså ingen regler for, at en spidskandidat løber med æren. Tværtimod er det et helt nyt system.

Statsminister Mette Frederiksen på vej til topmøde i Det Europæiske Råd #dkpol pic.twitter.com/z6GyqEjt5e — Statsministeriet (@Statsmin) 30. juni 2019

Tre postposter i spil Stats- og regeringscheferne skal besætte EU's tre absolutte topposter i løbet af sommeren. Kabalen falder måske allerede på plads i nat. Her er de tre poster, som skal besættes Formand for Kommissionen Det er her, at Marrgethe Vestager kan komme i spil, fordi hun har fået gjort sig positivt bemærket de seneste fem år. Hditil har den farveligt Jean Claude Juncker siddet på posten, som chefen for de fagkommissærer, som udarbejder EU's politik. Hvis Angela Merkel vil, så kan hun få posten. EU præsident Den relativt nyopfudne post er et forsøg på at give EU en form for statsminister, der kan tale Europas sag i verden. Polakken Donald Tusk er den afgående præsident. Posten skal besættes af en tidligere statsleder, så her er Margrethe Vestager ude af ligningen. Udenrigspolitisk koordinator Den mindste af de tre posten. Italienske Federica Mogherini er kvinden som skal have en arvtager. Derudover skal der findes en chef for euro-gruppen og en ny formand for parlamentet, men disse to poster findes først lidt senere og ved andre processer.

