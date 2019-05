Løkke pisket til comeback: Jeg giver mig ikke uden kamp

Det bliver en valgkamp op ad bakke for statsministeren. Få overblikket over meningsmålingerne her ved valgets udskrivelse

Det kræver et vildt comeback fra blå blok og Lars Løkke Rasmussen, hvis statsministeren og hans blok skal opnå flertal blandt danskerne ved det netop udskrevne folketingsvalg.

Et kig på de vægtede meningsmålinger, som lægger adskillige meningsmålinger sammen for at opnå det mest rammende øjebliksbillede af vælgernes gunst, viser nemlig, at de borgerlige partier er langt efter de partier, som peger på enten sig selv eller Mette Frederiksen som statsminister.

- Det bliver svært at fastholde serveretten i dansk politik hos mig og Venstre, erkendte statsministeren i et interview med Berlingske allerede i slutningen af april.

Han har dog ikke smidt håndklædet i ringen.

- Det er jo bare en motivation til, at vi gør os endnu mere umage. Jeg giver mig ikke uden kamp. Det ligger slet ikke til min natur, understregede han.

Barsk regeringsdannelse

Ved indgangen til maj viser Berlingske Barometer, der samler meningsmålinger, at Lars Løkke Rasmussen går ind til valgkampen i strid modvind.

Sølle 45,9 procent af vælgernes kryds kan partierne Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne, Klaus Riskær Pedersen samt Nye Borgerlige samle sammen.

Siden er i tillæg kommet en meningsmåling fra Megafon, hvor også det højreekstreme parti Stram Kurs er målt - uden dog at ændre på det overordnede billede af en blå blok i frit fald.

I mens står særligt Mette Frederiksens socialdemokratiske tropper særdeles udmærket i målingerne. Barometret giver rød blok godt 54 procent af stemmerne.

Det er væsentligt mere end den statistiske usikkerhed, der som tommelfingerregel lyder på to procentpoint.

Hvis de nuværende målinger holder stik på valgdagen, vil det efter alt at dømme give Mette Frederiksen retten til at forsøg at danne en regering.

Men flere af hendes kolleger i blokken - Morten Østergaard (R), Uffe Elbæk (ALT) og Pernille Skipper (EL) - peger på sig selv som statsminister, så puslespillet blive svært at samle. Derfor ligger det egentlige drama formentlig først efter valgdagen, spår institutternes målinger.

