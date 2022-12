Løkke-post med sort fortid: - Ingen grund til bekymring

Lars Løkke Rasmussen er nyuvnævnt udenrigsminister, men mener ikke, at der er grund til bekymring, fordi han både er udenrigsminister og partiformand i Moderaterne

Både Anders Samuelsen og Villy Søvndal brændte nallerne som partiformænd og udenrigsminister.

Tidligere ramte samme skæbne Lene Espersen.

Nu forsøger Lars Løkke så at bryde den negative arv i det ellers fornemme Udenrigsministerium.

- Både Søvndal og Samuelsen var udenrigsministre og partiformænd. Det gik ikke smaddergodt. Hvordan vil du undgå, det går dig på samme måde?

– Jeg skal ikke sammenligne mig med nogen andre. Jeg er mig selv. Jeg mærker en kæmpe interesse, for det jeg gør. En bekymrethed, kan det nu lade sig gøre?

– Da jeg forlod statsministeriet, da jeg startede det politiske netværk - kan der komme bukser ud af det skind? Da jeg lavede Moderaterne, kan det komme i Folketinget? I skal lade være med at være så bekymret på mine vegne, siger Lars Løkke.

– Jeg er en relativt erfaren politiker. Jeg har været statsminister af to omgange. Jeg tror, jeg kan komme til at gøre Danmark stor nytte i den her funktion.

Løkke efter torsdagens ministeroverdragelse. Foto: Emil Agerskov

– Du har mere eller mindre brugt hele din valgkamp på sundhed. Hvorfor så pludselig udenrigsminister?

– Jeg har talt meget om sundhed. Jeg har talt meget om folkeskole og drenge på kanten. Og vigtigheden af vækst og reformer.

– Jeg indgår i regeringsledelsen og koordinationsudvalget. Dér vil jeg deltage i arbejdet med at tænke sundhedsvæsnet om igen. Jeg mærker en uudtalt bekymring for min livssituation - om det nu er rigtigt, hvad jeg prioriterer. Det sætter jeg umådeligt meget pris på.

Tidligere på dagen fangede Ekstra Bladet Lars Løkke Rasmussen, da han var på vej til Amalienborg.

– Kan man reformere Danmark fra en flyvemaskine?

– Det kan man sagtens. Så har man masser af tid til at læse sine papirer til K-udvalget og alt muligt, forklarede han.

Anders Samuelsen, leder af Liberal Alliance, blev dumpet af vælgerne ved valget i 2019, selvom han var udenrigsminister.

Villy Søvndal holdt to år på posten som udenrigsminister, 2011-13. Undervejs stoppede han som partiformand. I 2014 forlod partiet Thorning-regeringen i vanære.

Lene Espersen var udenrigsminister, da hun i 2011 blev fældet som konservativ formand. Senest skrottede vælgerne Jeppe Kofod 1. november trods den fine titel.