Løkke-rådgiver: Ellemann-comeback bliver fiasko... eller succes

En af de tunge spillere fra SVM-regeringsforhandlingerne giver nu sit besyv til spekulationerne om, hvorvidt Jakob Ellemann-Jensens (V) comeback til dansk politik ender som et flop eller en fest.

I to tråde på Twitter udråber Jacob Bruun, der var med for Lars Løkke Rasmussens Moderaterne i de afgørende slutforhandlinger på Marienborg sidste år, Venstre-formandens raskmelding som henholdsvis en succes. Og en fiasko.

På fiaskosiden skriver Bruun med henvisning til Ellemanns 'store dyr'-citat, at 'det sårede dyr på savannen' har vist svaghed og derfor allerede er færdigt:

'Derfor bliver Jakob Ellemanns retur til dansk politik en fiasko', lyder det i Jacob Bruuns 'oplæg til debat', som fortsætter:

'Det store dyr på savannen kan ikke være såret. Politik er brutalt og hvis man først har vist svaghed, så er løbet kørt. Og nej, Alex (Vanopslagh red.) modbeviser ikke pointen fordi han spiller på lavere niveau,' skriver Jacob Bruun efterfulgt af to emojier med hhv en elefant og en mus.

Personligt løftebryder

'Ellemann er personligt ansvarlig for Venstres løftebrud og for at Mette F er statsminister trods ultimative løfter om det modsatte. Det tillidsbrud glemmer vælgerne aldrig.', lyder det fra Bruun.

På solsiden hæfter Jacob Bruun sig ved, at Ellemann med sin stresssygdom har vist en uperfekthed, der går godt i spænd med moderne politik.

'Han er uperfekt og har vist sårbarhed. Det tilfører ham den menneskelighed, som han måske før har manglet. Flere kan spejle sig i ham. Og anno 2023 må selv topledere altså gerne være uperfekte,' skriver han.

Og Bruun peger også på, at Uffe-myten stadig kan være en fordel for Ellemann:

'En lille smule medvind kan blive forstærket til momentum. Tænk hvis krise og stress vendes til en fortælling om, at Uffes søn kan være på vej til at virkeliggøre fars drøm om Statsministeriet - det giver da en klump i halsen og en tåre i øjenkrogen.'

Løkke-mand

Toprådgiveren har massiv erfaring fra toppen af dansk politik, hvor han i en årrække var Lars Løkke Rasmussens (M) særlige rådgiver i Statsministeriet og dermed også en kender af Jakob Ellemann-Jensens meritter som daværende miljøminister:

'Alle ved godt, at Venstre aldrig genindtager STM med nuværende leder. Dertil er forhold til Inger for betændt og Løkke for vanskelig at udmanøvrere - også selvom der går to år endnu,' skriver Jacob Bruun.

Bruun, der i dag er selvstændig rådgiver og lobbyist, slutter af med at konkludere, at Jakob Ellemann får brug for en næsten utænkelig vindersag for at slå sig fast i toppen af dansk politik igen:

'Kommer der ikke et løft i målingerne allerede i sensommeren vil tålmodighed være tyndslidt. Forventninger er en Kennedy-agtig tale ved tilbagevenden, kæmpe politisk plan på sommergruppemødet og store aftryk i efteråret. Det er reelt umuligt at leve op til….', skriver han med en forskrækket smiley i pølseenden.

Bruun: - Det ser svært ud

Jacob Bruun sammen med sin tidligere chef, Lars Løkke Rasmussen, ved kommunalvalget i 2017. Foto: Mads Dalegaard

I et interview med Ekstra Bladet erkender Jacob Bruun, at Ellemann-Jensens vej tilbage til toppen i dansk politik er brolagt med masssive udfordringer og risici. Dog vurderer toprådgiveren også, at en stresslidelsen aftvinger en anden accept i 2023 end historisk i dansk politik.

- Der er i 2023 masser af respekt og forståelse for at være sårbar og ikke perfekt. Så jo, det er lidt bombastisk, hvis man kun ser den ene tråd. Men det er derfor, at jeg har lavet to.

- Hvorfor vil du overhovedet kaste dig ind i den her debat?

- Jeg synes situationen omkring Venstre og Jakob Ellemann er svær, fordi jeg synes faktisk, der er mange ting, der taler for, at det godt kan bliver en succes, og at han kan komme tilbage til Folketinget og Venstre.

- Men jeg synes også, man kan opveje nogle ting, som får det til at se svært ud for ham. Og derfor har jeg lavet de her to tråde, hvor jeg prøver at køre nogle hårde argumenter igennem på begge sider.

- Hvad tænker du selv, er mest sandsynligt?

- Jeg har det personligt sådan, jeg kender jo Venstre rigtig godt, og jeg kender Jakob rigtig godt, og derfor håber jeg, at han kommer styrket tilbage.

- Men jeg synes, det ser svært ud. Jeg har helt ærligt heller ikke gjort min stilling op i forhold til, hvad jeg tror er det mest sandsynlige. Fordi jeg synes, at det er både svært og nuanceret.

- Du sad jo med i regeringsforhandlingerne. Er de her synspunkter noget, som du har talt med nogen af dem, som du sad i forhandlingerne med?

- Nej, altså det her har jeg ikke talt med nogen i politik om. Det er bare min egen analyse af, hvordan det ser ud.