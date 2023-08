Løkke raser over Jon: Gjorde det samme selv

Når M-formanden skoser Jon Stephensen for at blive løsgænger, skylder han lige at sige, at han selv valgte samme vej

Det har ikke udløst rosende ord fra toppen i Moderaterne, at det nu tidligere medlem af partiet Jon Stephensen har valgt at holde fast i sin plads i Folketinget, efter at han har meldt sig ud af partiet.

Udmeldingen kommer, efter at partiet i denne uge fortalte ham, at han ikke havde en fremtid under deres faner. Men i stedet for at pakke sit gode tøj og forlade Folketinget valgte Stephensen altså at holde fast i mandatet.

Dermed er der et mandat mindre hos Moderaterne, og det havde de gerne beholdt.

- Hvis han ville Moderaterne det godt, skulle han drage den fulde konsekvens og udtræde af Folketinget.

- Jeg er overrasket over, at han ikke drager den fulde konsekvens og udtræder af Folketinget. Det skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg gerne havde set, sagde partiboss Lars Løkke Rasmussen til DR.

Annonce:

Gjorde det selv

Man skal dog ikke længere tilbage end 1. januar 2021, før Lars Løkke Rasmussen selv gjorde det samme. I vrede og frustration over at være blevet væltet som formand af Venstre, der ikke ville som ham, meldte han sig her ud af det parti, han havde været i i 40 år.

Et farvel til Folketinget var det dog ikke. For Lars Løkke Rasmussen fortsatte som løsgænger i stedet for at give mandatet til partiet og hans afløser.

'Jeg er i kraft af mit personlige stemmetal valgt i egen ret og nedlægger derfor ikke mit folketingsmandat,' skrev han i sin afskedssalut til partiet på Facebook.

Dobbelt op

Også Moderaternes gruppeformand, Henrik Frandsen, havde hårde ord til Jon Stephensens valg.

- Moderaterne havde selvfølgelig helst set, at mandatet blev i partiet. Men det har nu vist sig, at Jon Stephensen sætter sig selv først.

Henrik Frandsen valgte dog selv at beholde sit mandat - og sin borgmesterpost - i Tønder Kommune, da han i 2020 forlod Venstre og startede Tønder Listen.

Her var der ikke noget problem i at sætte sig selv først, da han splittede partiets byrådsgruppe.

Annonce:

'Vi er nu trådt ud af Venstre. Vælgerne skal dog ikke være i tvivl om, at vi fortsat har gode Venstre-værdier i vores hjerter,' skrev han dengang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lange udsigter

En af de mange skandalesager, Jon Stephensen er involveret i, er et voldsomt slagsmål med hans tidligere arbejdsgiver, formanden for teatret Aveny-T, Henning Dyremose. Her er en afklaring langt væk.

Dyremose fyrede Jon Stephensen på gråt papir som direktør for Aveny-T. Da Jon Stephensen postulerede, at der var tale om en politisk fyring, svarede Henning Dyremose tilbage med at fortælle, at han mente, Jon Stephensen havde forfalsket et bestyrelsesmedlems underskrift.

På trods af en lydfil, der grangiveligt lyder som Jon Stephensen der skriver under for en anden, fik det ham til at fare i flint.

Han har derfor anlagt et søgsmål om injurier mod Henning Dyremose, hvor han vil kræve en erstatning på op mod 100.000 kroner.

Først næste år

En afklaring har dog lange udsigter. Sagen skal køre ved Retten i Lyngby. Her oplyser man, at den er berammet til at køre over to retsdage 17. og 18. september 2024.

Det er småt med detaljerne endnu, men Retten i Lyngby oplyser, at sagen omhandler paragraf 267 om ærekrænkelse.