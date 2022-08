Løkke ser det ikke som oplagt at Mette F. skal fortsætte

- Jeg har sjældent set så egenrådig en regering.

Det siger Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, lørdag til et pressemøde ved partiets sommergruppemøde i Nyborg.

Den tidligere Venstre-statsminister er stærkt kritisk over blandt andet den udskiftning, der er foregået i centraladministrationen under tre år med Mette Frederiksen (S) som statsminister.

- Jeg er dybt bekymret. Så det er ikke sådan, at jeg ser det som meget oplagt, at Mette Frederiksen skal være statsminister igen, siger han.

Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne går til folketingsvalg på at sikre, at der bliver dannet en bred regering hen over midten.

Han opfordrer Socialdemokratiet til at tænke over, hvorvidt partiet kunne gå med i en regering uden nødvendigvis at have statsministerposten.

- Kunne man ikke forestille sig, at et sådant parti kunne være med i en regering uden nødvendigvis at sidde for bordenden.

- Det kan jeg da godt forestille mig, siger han.

Lars Løkke Rasmussen gentager på pressemødet ved sommergruppemødet, at Moderaterne ikke kan bakke op om en regering, hvor Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, skal være med.

Han afviser i øvrigt at tale om, hvilket andre partier i Folketinget som han mener ikke kan sidde i regering.

Lars Løkke Rasmussen nævner på pressemødet fire konkrete indsatsområder, som Moderaterne ser som nødvendige at have fokus på. Det er sundhed, den nære velfærd, medborgerskab og sammenhængskraft samt økonomi.

Moderaterne har blandt andet foreslået, at selskabsskatten skal kunne blive sænket helt ned til 15 procent fra de nuværende 22 procent.

Selskabsskatten skal sænkes med et procentpoint for hver milliard kroner, der bliver fjernet i erhvervsstøtte.

Moderaterne vil med en økonomisk plan sikre, at Danmarks velstand bliver øget med 21,3 milliarder kroner i 2030, og partiet vil øge arbejdsudbuddet med 20.000 personer.

Næste folketingsvalg skal afholdes inden grundlovsdag næste år.

Men De Radikale har udstedt et ultimatum til Mette Frederiksen, efter at regeringen modtog skarp kritik af Minkkommissionen i sagen om aflivning af alle mink i Danmark, uden at der var lovhjemmel til det.

De Radikale har meddelt, at partiet vil stemme for et mistillidsvotum mod regeringen, hvis hun ikke udskriver valg senest 4. oktober ved Folketingets åbning.