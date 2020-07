Løkke skal vidne i Støjberg-sag: - Bringer ny dramatik

- Det bringer ny dramatik til sagen.

Sådan siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter det onsdag kom frem, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er blevet indkaldt som vidne i Støjberg-sagen, og at sagen dermed har nået den øverste top i den tidligere regering.

Den nye drejning i sagen blev offentliggjort på Instrukskommissionens hjemmeside, en kommission, som er dannet for at undersøge forløbet omkring den ulovlige adskillelse af asylpar i 2016 under daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Ifølge Henrik Qvortrup havde det dog været endnu mere dramatisk, hvis Lars Løkke Rasmussen stadig sad statsminister eller formand for Venstre.

- Han er jo en mand, som lidt er på vej ud. Så jeg tror egentlig, at han har det helt fint med at skulle vidne, siger den politiske kommentator.

Sådan så det ud, da forhenværende Venstre-minister Søren Pind ankom for at vidne ved Instrukskommissionen på Frederiksberg fredag 19. juni. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

I kø for at vaske hænder

Også tidligere departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen og tidligere departementschef i Justitsministeriet Barbara Bertelsen, som i dag er departementschef i Statsministeriet, skal vidne.

Vidnerne er blevet indkaldt, efter at tidligere justitsminister Søren Pind (V) under en kommissionsafhøring fortalte, at han orienterede Lars Løkke Rasmussen om sin bekymring for adskillelsen af asylpar.

- Jeg orienterede statsministeren om, at jeg var bekymret for det, der foregik i Udlændinge- og Integrationsministeriet, sagde Søren Pind fra vidneskranken.

– Min erindring er, at det foregik på sms, og at det ikke udløste den store begejstring. Det er ikke en hverdagsting, at en minister henvender sig til statsministeren, fordi han er bekymret for, om loven bliver brudt. Jeg kan ikke huske, jeg har gjort det i andre sammenhænge, fortsatte han og tilføjede, at han ikke husker, hvornår han sendte sms'en, og at han ikke længere er i besiddelse af den.

Ifølge Henrik Qvortrup forsøger politikerne alle at undsige sig ansvaret.

- De står i kø for at vaske hænder, siger kommentatoren.

- Kan Lars Løkke Rasmussens vidneudsagn få negative konsekvenser for ham selv?

- Nej, det tror jeg ikke. Løkke vil kunne henvise til, at hans system var opmærksomme på sagen, og det har også tidligere været fremme i retten, siger han.

Lars Løkke Rasmussen skal vidne i sagen 17. september.

