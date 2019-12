Løkke skriver på ny bog: - Livet er godt

Først kom bogen Befrielsens Øjeblik. Så talk showet Befrielsens Øjeblik 2. Nu venter måske en 3'er.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fortæller i et interview-programmet Ugens Gæst med Pia Røn på P1, at han arbejder på en ny bog.

Men det er ikke den store selvbiografi, som er på trapperne.

- Jeg er for ung til at skrive erindringer. Min gode ven Søren Pind har allerede gjort det, inden han er fyldt 50, men jeg tænker, der er mange år foran.

- Så jeg kommer ikke til at skrive sådan en kronologisk, 'jeg blev født i Vejle og mine forældre hed Lise og Jeppe - og nu skal I høre alt det kloge, jeg har gjort, og alt godt der er gået godt i dansk politik, det er noget, jeg har gjort, og hvis der er noget som er gået skævt, så er det fordi man ikke har lyttet til mine gode råd ' Sådan en gider jeg ikke at skrive.

- Men jeg sidder og prøver at vende tilbage til nogle situationer, som har betydet noget for mig. Nogle erindringsglimt, kunne man måske kalde det. Så må vi se, om det har bære evne til, at der kan komme en bog ud af det, fortæller Lars Løkke.

I løbet af 2020 vil det stå klart, hvorvidt skriverierne kan blive til nok en bog.

Befrielsens Øjeblik udkom i valgkampen og tiltrak sig stor opmærksomhed, fordi Løkke åbnede for en SV-regering.

Løkke under talk showet Befrielsens Øjeblik 2 med Kirsten Jacobsen. Turnéen fortsætter ind i det nye år.

Happy, happy

Den nye bog skal være positivt ladet, erklærer Venstre-manden med sæde i Udenrigspolitisk Nævn.

- Der er ikke nogen pligt til, at man skal skrive erindringer. Dét projekt har jeg i øvrigt parkeret, fordi jeg gider ikke gå og være bitter og sur. At sidde kort tid efter man er holdt op og pille i centrale politiske forløb, 'så sagde den dét, så sagde jeg det, hvor var jeg klog, hvor var de dumme.' Det gider jeg ikke.

- Hvis det skal være, så skal det være med en lettere tilgang til tilværelsen. Livet er godt, påpeger han.

Interviewet kredser i høj grad om Løkkes nye liv som menigt folketingsmedlem og tiden efter formandsopgøret i Venstre.

Løkke fortæller, at han har opholdt sig i Spanien i en længere periode med fru Sólrun. At han har overvejet at vandre 'Caminoen eller at cykle tværs over USA'.

Men han har droppet den store livsomlæggelse for nu. I stedet vil han arbejde i 'krydsfeltet mellem politik og aktivisme'.

Han deltog derfor i julefroksoten hos Gadejuristen, en organisation han tidligere har bakket op om. Som da han på valgnatten besøgte Mændenes Hjem i Istedgade.

Nix til nyt parti

Det bliver heller ikke til noget nyt parti, selvom opfordringerne har været mange, forklarer han.

- Der var i de dage hvor jeg trådte tilbage et hav af henvendelser om at stifte nyt parti.

- Folk som ikke er Venstre-folk, men centrum-højre, socialliberale, som sagde 'saml stafetten op: Lav et nyt parti'.

- I den fase var det sjovt at opleve, at hende der synes jeg skulle være stoppet for flere år siden, hun var tilbøjelig til at sige: Kom nu. Men jeg tror, hun er meget tilfreds nu, siger Løkke med henvisning til sin kone Sólrun.

