Løkke stævner ud: Venstre har ikke længere brug for mig

På Facebook skriver den tidligere statsminister, at hans parti ikke længere har brug for ham

Skrivekløen har atter taget bolig i tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

I et digert og bittersødt opslag på Facebook forklarer Løkke, hvorfor han er sprunget ud som reality-deltager i et sejlerprogram midt i Folketingets travleste periode i mands minde med corona-restriktioner, mink-skandale og finanslov.

Fra 'et eller andet sted på Atlanterhavet' forklarer Løkke, at han har valgt at stævne ud mod Caribien, fordi hans parti alligevel ikke vil bruge ham til noget.

'Venstre har ikke længere brug for mig, så mon ikke det går at trække et par uger ud af kalenderen', skriver Løkke.

'Jeg har kørt mit arbejdsliv med 120 km. i timen, indtil jeg for godt et år siden pludselig kørte ind i en væg og blev tvunget til at forlade min formandspost i Venstre', skriver han også.

Løkkes foreløbige analyse: Ved ikke, men måske, måske ikke

Den tidligere Venstre-formand beholder den fulde løn fra statens skattekiste, mens han har tænkt sig, at ’sidde og stirre på det uendelige hav og tænke over, hvad jeg skal med mit liv i de kommende år’, har han tidligere skrevet.

Og efter nogle dage på bølgen blå, kommer Løkke også ind på, hvad det uendelige hav indtil videre har afstedkommet af reflektioner:

'Hvad jeg tænker om det hele lige nu på den første dag i julemåneden, hvor vi har været på søen i nogle døgn, aner jeg simpelthen ikke. Måske har jeg fortrudt det. Men livet er ikke til fortrydelse', lyder den foreløbige analyse.

Honorar for enden af regnbuen

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at honoraret for at være med i den blot tre-fire uger lange sejlads over Atlanterhavet fra De Kanariske Øer til Caribien løber op i flere hundredtusinde kroner.

Løkke under beskydning: 'Absurd' og 'arrogant'

Seks af hinanden uafhængige kilder tæt på produktionen af både nuværende og tidligere sæsoner af 'Over Atlanten' fortæller således til Ekstra Bladet, at honoraret for at være med kan være på op til 400.000 kroner.

Dette beløb vil være reserveret til de mest kendte deltagere.

Eksempelvis skal både musikeren Wafande, komikeren og journalisten Anders Lund Madsen og 'Vild med dans'-stjernen Umut Sakarya være blevet honoreret med omkring 400.000 for deres deltagelse, har kilderne samstemmende oplyst til Ekstra Bladet.