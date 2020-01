Løkke stifter nyt firma alene

Hvis man gerne vil være boss, når først vælgerne og senere Venstrefolk har fyret en, så må man stifte virksomhed alene.

Og det er lige præcis, hvad den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har gjort ifølge erhvervsregistret.

Løkkes nye firma er en såkaldt enkeltmandsvirksomhed, som bærer samme navn som ejeren: Lars Løkke Rasmussen.

Firmaet er stiftet 1. september, få dage inden Lars Løkke oprettede to anpartsselskaber sammen med ægtefællen Sólrun under navnene Sollar Aps og Sollar Holding Aps.

Løkke har ikke over for myndighederne oplyst, hvad formålet er med hans eget selskab. Men branchen er ’virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse’.

Det særlige ved en enkeltmandsvirksomhed er, at der ikke er krav om åbenhed om regnskaber.

Det er derfor ikke muligt at finde ud af, om Lars Løkke Rasmussen benytter sit firma, når han er ude på sin turne med otte foredrag i foråret.

Løkke: Det gider jeg ikke tale om Lars Løkke vil frem til sommeren 2021 modtage eftervederlag på knap 1,6 millioner kroner årligt fra tiden som statsminister. Men hvis han tjener penge ved siden af gerningen som folketingsmedlem, så vil han blive modregnet i den flotte løn. Med andre ord kan det ikke rigtigt betale sig rent privatøkonomisk for Venstre-manden at rejse land og rige rundt på talkshow-turné. Derfor virker det oplagt, at Lars Løkke vil lade indtægter flyde igennem et af sine tre selskaber. Men hvordan han præcis har tænkt sig at gøre, det ville han ikke ud med, da Ekstra Bladet spørger ham efter talkshowet Befrielsens Øjeblik 2 i Tivoli Friheden i Aarhus. - Du tjener nogen penge på det her foredrag… - Gør jeg det? - Det vil jeg da formode. Regner du med at blive modregnet i dit eftervederlag? - Jeg bliver modregnet efter de regler, der gælder. - Da ikke, hvis du kører det over dit nye firma… - Gør jeg det? - Det er det, jeg spørger om. - Jeg gider ikke tale om min privatøkonomi. Hej, lyder det fra Løkke. Vis mere Luk

Under sin foredragsrække i 2019 har Lars Løkke ellers fortalt, hvordan han har bøvlet med teknikken, nem-id og alle den slags problemer, som iværksættere møder i et ofte tungt system.

Ekstra Bladet har set nærmere på Lars Løkkes nye liv og ikke mindst personlige indtægt, som ifølge hensigten med reglerne burde modregnes den tidligere statsministers eftervederlag på 1,6 mio. kr.

De to anpartsselskaber med ægtefællen Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen under navnene Sollar Aps og Sollar Holding Aps skal derimod bruges til at blive rejsearrangør af ture til hustruens hjemland, Færøerne

Selskabet har til formål at drive 'virksomhed med investeringen', fremgår det af et opslag Erhvervsstyrelsens database.

Mens Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen er blevet direktør, ejer parret halvdelen af selskabet hver især, og samlet har de skudt 50.000 kroner kontant ind i startkapital.

Det nye Holding-selskab har desuden oprettet selskabet Sollar ApS.

'Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, events og dermed beslægtede aktiviteter,' lyder det på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Desuden er de allerede i gang med at reklamere for pakkerejserne til Færøerne, hvor også Lars Løkke Rasmussen indgår som en del af handlen.

Kaffe med Lars

Således lyder det:

'Et dramatisk landskab med stejle fjeldvægge, grønne klipper, rislende bække, vandfald, havets brusen mod de sorte klipper’. Fred og stilhed – ’kun afbrudt af fuglestemmer og fårenes brægen’.

'Efter middagen er der kaffe og dessert i de tilstødende lokaler og her får vi selskab af Sólruns mand, Lars Løkke Rasmussen, som fortæller om hans passion for Færøerne.'

Lyder det som et tilbud for dig?

Så kan det blive virkelighed for den nette sum af 13.990 kroner – pr. person.

Danmarks tidligere førstedame

Sólrun Rasmussen er nemlig gået sammen med det lokale rejseselskab Make Travel, der arrangerer ture til Færøerne. Og ’Danmarks tidligere førstedame ved om nogen, hvad Færøerne og færingerne har at vise frem’, oplyses det på hjemmesiden.

'Jeres personlige guide og værtinde på turen - Sólrun Løkke Rasmussen - byder jer velkommen i lufthavnen og sammen kører I mod Gjógv, hvor Sólrun inviterer jer ind i hendes morfars barndomshjem og hygger med hjemmelavede pandekager', står der videre i rejsebeskrivelsen.

Men lad være med at spise jer mæt i pandekager – allerede herefter vil Lars Løkke støde til rejsegruppen og underholde om hans rejser til landet.

Udover bjergtagende naturoplevelser og en ’unik’ mulighed for at komme helt tæt på de færøske traditioner så vil rejsegæsterne tage af sted ’en stor oplevelse rigere og sikkert også med nye venskabsbånd på kryds og tværs af jeres lille rejsegruppe’, slutter rejsebeskrivelsen.