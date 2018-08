Løkke stormer frem: Nu taler presset Mette F

Det er en historisk presset Mette Frederiksen, der kl. 11 holder pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde i Kolding.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

Der er kaos i rød blok, hvor flere partier ikke vil garantere støtten til den socialdemokratiske formand som statsminister efter et valg.

Dertil kommer, at en dugfrisk måling, som Epinion har lavet for DR Nyheder, giver et markant rygstød til Lars Løkke Rasmussen og resten af blå blok.

Svækket

- Mette Frederiksen er presset. Her til morgen kommer der en Epinion-måling, som viser, at de blå er på vej frem. Det er da helt klart, at al den ballade, der har været i rød blok, svækker hende, lyder det fra Hans Engell, der fortsætter:

- Socialdemokratiske partiformænd har altid fået tæv fra venstrefløjen, men de har altid kunnet regne med, at når det kom til stykket, så foretrak venstrefløjen klart en socialdemokratisk statsminister frem for en borgerlig. Mette Frederiksen er den første socialdemokratiske partiformand, som ikke pr. automatik kan regne med, at hele den røde blok støtter hende. Det stiller hende i en vanskeligere og mere presset situation end forgængerne, siger Hans Engell.

Krav om garanti

I Epinion-målingen står Venstre, de konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige samlet til at få 87 mandater, hvis der var folketingsvalg i morgen.

Det er syv mandater mere end de partier, der peger på Mette Frederiksen som statsminister. Ser man bort fra Alternativet, der peger på Uffe Elbæk som statsminister, står oppositionen således kun til at få 80 mandater.

Derudover er det usikkert, om Mette Frederiksen kan forvente støtte fra de radikale efter et valg. Tirsdag krævede den radikale leder, Morten Østergaard, en skriftlig garanti fra Mette Frederiksen om, at en eventuel ny regering med hende i spidsen vil lægge afstand til Dansk Folkeparti.

Kommer den garanti ikke, afviser de radikale at støtte Mette Frederiksen som statsminister.