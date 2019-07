Løkke til hest - Pape har en fest

Solen har for alvor sendt Danmark i sommer-dvale, men lederne af de 10 partier på Christiansborg har ikke taget ferie fra de sociale medier. Her kan de tusindvis af følgere holde øje med, hvad partilederne får tiden til at gå med her i sommerferien.

For specielt Mette Frederiksen(S) er det en helt særlig sommer efter, at hun vandt valget i juni måned og blev Danmarks kun anden kvindelige statsminister. Umiddelbart tyder det dog ikke på, at hun fejrer valget med en eksklusive palmeferie. På facebook kan man i stedet se hende slå græs, mens hun ønsker alle en god ferie.

For den afgående statsminister Lars Løkke Rasmussen(V) er det samtidig første gang siden 2015, at han har kunnet holde ferie uden at have ministeransvar. Sammen med hustruen Sólrun har han blandt andet været på en ni-dages rundrejse i Danmark.

***

Mette F 'slår' sig løs

Statsminister Mette Frederiksen(S) har valgt at ligge i hvert fald noget af ferien i Danmark. Hun skriver på facebook 15.juli:

-Jeg holder sommerferie nu sammen med familien ❤ Og slår græs.

***

Løkke til hest

Afgående statsminister Lars Løkke Rasmussen(V) har holdt en stor del af ferien i Danmark. Venstre-formanden skriver blandt andet på Instagram, at han har besøgt Råbjerg Mile på hans nordjyske favorithest Ib. I følge et andet opslag har Løkke og Sólrun på en ni-dages rundrejse besøgt: Kongsmark Strand, Flakkebjerg, Venø, Thyborøn, Lemvig, Trend, Skagen, Løkken og Odense.

***

Uffes grønne skål

Alternativets leder Uffe Elbæk skålede ferien ind på Instagram for tre uger siden. Herefter afslører opslag, at han har brugt ferien i Frankrig og på en dansk ø, han ikke vil nævne, men kalder 'den bedste ø i Europa'.

***

Dyhr på Orø

SF's formand Pia Olsen holder ferie på Orø, hvor hun tirsdag fik besøg af Holbæks socialdemokratiske borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

***

Tulle driller Mette

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl bruger noget af ferien på at drille statsminister Mette Fredriksen(S). Onsdag lagde han et billede ud fra en kampagne, DF kører, hvor man vil have svar på, hvilke nedslidte borgere Socialdemokratiet mener, at der kan gå tidligere på pension.

***

Vermund i vandet

Pernille Vermund og Nye Borgerlige fik et rigtig godt valg og kan se frem til,at få sæde i Folketingssalen i næste valgperiode. Formanden for Nye Borgerlige holder i øjeblikket ferie med familien i Kroatien, hvor hun blandt andet tog en dukkert med ægtemanden Lars Tvede i Krka National Park.

***

Skipper skyder løs

Enhedslistens politiske ordfører og leder Pernille Skipper har blandt andet holdt ferie i sommerhusmekkaet Melby i Frederiksborg, hvor der blev plads til vandkamp på plænen.

***

Vanopslagh lærer fra sig

Ekstra Bladet kunne i sidst uge afsløre, at Liberal Alliance nye leder Alex Vanopslagh har en fortid som hardcore fodboldfan i FC Midtjylland. I dag har den 27-årige partileder løbet hornene af sig - og har blandt andet brugt ferien på at lære sønnike at spille fodbold.

***

Østergaard erklærer kærlighed til de hvieee

De radikales leder Morten Østergaard afslører på twitter, at han holder ferie i det nordjyske. Som glødende GF-fan fortæller han også, at han naturligvis tog sig tid til at give et interview i ferien, da han blev kontaktet af AGF's fanside Morethanaclub.dk.

***

Pape til tops

Den konservative leder har kombineret ferien med sommerhus herhjemme og under mere eksotiske himmelstrøg i Punta Cana i Den Dominikanske Republik. Her har Søren Pape tilbragt to uger med sin forlovede Josue Medina Vazquez, og de benyttede blandt andet ferien til at spise aftensmad i det fri - 45 meter over jorden.

***