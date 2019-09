Løkke til tasterne i nat: 'Har egentlig altid haft respekt for dig'

Lars Løkke Rasmussen er bestemt ikke tilfreds med en leder, som Politikens chefredaktør, Christian Jensen, har signeret.

Det lod den tidligere Venstre-formand skinne igennem på Twitter i nat. Kl. 00.43 reagerede han på chefredaktørens skriverier, der behandler Løkkes kommende foredragsturné, men også kommer ind på det selskab, som den tidligere statsminister har oprettet med sin hustru, Sólrun.

'Har egentlig altid haft respekt for dig. Også derfor jeg villigt mødte op til jeres private middagsnetværk og brugte en aften på dig og andre kloge journalister for et par år siden', indleder Løkke med direkte adresse til chefredaktøren.

Han fortsætter:

'Men hvorfor skriver du nu så nedladende om 'hjemstavnsrejser' og 'kludetæppeselskaber'?'

Har egentlig altid haft respekt for dig. Også derfor jeg villigt mødte op til jeres private middagsnetværk og brugte en aften på dig og andre kloge journalister for et par år siden. Men hvorfor skriver du nu så nedladende om “hjemstavnsrejser” og “kludetæppeselskaber”? — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) September 17, 2019

I sin leder skriver Christian Jensen om økonomien bag Løkkes kommende foredragsrække med forfatteren Kirsten Jacobsen:

'Om den økonomiske side af sagen ved vi foreløbig kun, at Løkke sammen med sin hustru har stiftet et kludetæppeholdingselskab ved navn ’Sollar’, der ifølge Erhvervsstyrelsen har til formål 'at drive virksomhed med rådgivning, events og dermed beslægtede aktiviteter'. Hustruen Sólrun skal ifølge Løkke være arrangør af hjemstavnsrejser til Færøerne.'

Selskab af Løkke

Søndag aften annoncerede Lars Løkke i interviews med både DR og TV2, at Sólrun er begyndt at arrangere rejser til Færøerne.

Hun er gået sammen med det lokale rejseselskab Make Travel. Og ’Danmarks tidligere førstedame ved om nogen, hvad Færøerne og færingerne har at vise frem’, som det oplyses på hjemmesiden.

Undervejs vil de rejsende desuden få selskab af Lars Løkke, der fortæller om sin 'passion for Færøerne.'

Ved siden af rejseplanerne har Lars og Sólrun stiftet selskabet Sollar Holding. Sólrun er blevet direktør, og parret ejer halvdelen af selskabet hver især. Samlet har de skudt 50.000 kroner kontant ind i startkapital.

Det nye Holding-selskab har desuden oprettet selskabet Sollar ApS.