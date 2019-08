Løkke trækker i land: Rækker ud efter Konservative

Tidligere statsminister og nuværende formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, skriver på det sociale medie Facebook, at han ser samarbejdet mellem Venstre og Konservative som kernen i blå blok.

Det sker efter, at han under valgkampen åbnede op for et samarbejde over midten med Socialdemokratiet. En melding, der har fået stor kritik fra alle andre partiledere i blå blok, men som han nu står ved.

- VK-alliancen er rygraden i det borgerlige-liberale Danmark. Jo stærkere den er, desto større er sandsynligheden for en borgerlig-liberal ledet regering, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Meldingerne om et muligt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet kom under valgkampen og blev begrundet med, at yderfløjene ikke skulle kunne styre dansk politik med ultimative krav.

Den analyse står Lars Løkke Rasmussen ved i sin Facebook-opdatering.

- Med afstand til valget – og med, hvad der virker som tabt erindring om Stram Kurs' og Ny Borgerliges fremkomst – er det visse steder blevet udlagt som rent forræderi over for det borgerlige Danmark.

- Det er jeg – næppe overraskende – ikke enig i. Der var ingen udsigt til flertal bag de blå partier, og var det alligevel mirakuløst indtruffet, ville det have været alt for broget at regere på, skriver han.