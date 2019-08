Lars Løkke Rasmussen har trukket sig som Venstres formand.

Det skriver han på Facebook.

Løkkes beslutning kommer efter et dramatisk møde i forretningsudvalget fredag aften.

Her til formiddag er et møde i Venstres hovedbestyrelse begyndt. Ifølge Ekstra Bladets har Lars Løkke Rasmussen forladt mødet.

Løkkes beslutning kommer, efter at det havde slået gnister på fredagens møde i forretningsudvalget.

Her tog Kristian Jensen ordet og erklærede, at han er klar til at trække sig som Venstres næstformand.

Men betingelsen var, at formand Lars Løkke Rasmussen skal samme vej, men det afviste Lars Løkke kategorisk.

Men nu er Løkke imidlertid ændret holdning.