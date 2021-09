Løkke uddeler tæsk: Æder løs af de andre

Målinger antyder, at Moderaterne er gået på strandhugst hos de radikale og Venstre. Socialdemokratiet er også kommet ned på jorden

Der er god læsning for løsgænger Lars Løkke Rasmussen til basserne og eftermiddagskaffen.

Voxmeter er nemlig kommet med en meningsmåling, der fortæller, at han kan få et fint valg, når hans netværk, Moderaterne, bliver til et rigtigt parti.

En voksende gruppe vælgere agter nemlig at stemme på et parti, som endnu ikke er sikret en plads på stemmesedlen. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter lavet for Ritzau.

Ikke siden Ny Alliance stadig jagtede vælgererklæringer nok til at komme på stemmesedlen, har så mange sagt, at de vil stemme på et parti, der endnu ikke er sikret opstilling ved næste folketingsvalg.

Ifølge målingen er det 4,7 procent, der har tænkt sig at stemme på et andet parti end dem, der har sikret sig en plads på stemmesedlen næste gang.

Da Voxmeter lavede en måling op mod 23. august, var der 1,1 procent, der svarede det samme.

Stigningen kommer, efter at der særlig i sidste uge har været opmærksomhed omkring tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne.

Partiet fik i sidste uge vælgererklæringer nok til at komme på stemmesedlen.

Når nogen går frem, så må andre naturligvis gå tilbage.

Radikale er nede på 4,3 procent. Venstre må tage til takke med 13,6. Og dermed er en periode med en smule medvind i målingerne for Løkkes tidligere parti overstået.

Socialdemokratiet kan heller ikke længere gå på vandet. Team Frederiksen er blot 1,8 procentpoint over valgresultatet i 2019.

Når adspurgte i Voxmeters målinger svarer, at de vil stemme på Moderaterne, tælles det med i kategorien 'øvrige partier' ligesom Frie Grønnes vælgere og vælgere for andre partier, der ikke er sikret opstilling.

Dermed er det ikke til at vide, hvem de 4,7 procent af vælgerne vil sætte deres kryds ved.

Derfor måler Voxmeter ikke opbakningen til partiet endnu. Det skyldes to faktorer, forklarer analysedirektør hos Voxmeter Anna M. Christensen:

- Idet de ikke er opstillingsberettigede, kunne man ikke stemme på dem, hvis der er folketingsvalg i morgen. Og det er det, vi spørger til, siger hun.

- Det vil sige, at vi må også formode, at der måske er nogle, der vil stemme på Moderaterne, hvis de var opstillingsberettigede, som ikke vælger dem, fordi de er opmærksomme på, at de ikke er opstillingsberettigede.

Derudover ønsker Voxmeter ikke at lave vurderinger af, hvilke partier der skal spørges til. Dermed ønsker de heller ikke at lave en undtagelse for Moderaterne.

Voxmeters måling er foretaget blandt 1001 personer. De har svaret fra mandag til søndag i sidste uge.

Ritzau