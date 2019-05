Løkke udskriver valg - Mette indlagt

Lars Løkke Rasmussen har nu udskrevet valget til 5. juni - grundlovsdag.

Det oplyser han, efter han tirsdag eftermiddag med et skævt smil har bedt om ordet i Folketingssalen for en bemærkning af særlig karakter.

- Jeg har i går meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget, siger han fra Folketingets talerstol.

Mette indlagt

Udskrivelsen af folketingsvalget kommer, efter Mette Frederiksen tidligere tirsdag har oplyst på Facebook, at hun er indlagt med et slemt maveonde.

Socialdemokratiet oplyser tirsdag eftermiddag til Ekstra Bladet, at S-formanden fortsat er indlagt.

Med statsministerens udskrivelse af Folketingsvalget skal danskerne nu til to valg i de kommende uger:

Europa-Parlamentsvalg søndag 26. maj

Folketingsvalg onsdag 5. juni

Dermed bliver der fire ugers valgkamp frem til valget grundlovsdag.

- Vi får en en lang folketingsvalgkamp, som giver os tid til at diskutere, hvem der er bedst til at lede landet. De sidste fire år har denne regering forhandlet bredt og vi har fået vedtaget 95 procent af alle lovforslag med flertal hen over midten. Tak for mange gode stunder de sidste fire år. Jeg vil gerne ønske jer og alle danskere en god valgkamp, siger Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med udskrivningen af valget.