Løkke under angreb: Fører danskerne bag lyset

Regeringen fører ingen bag lyset og tager i stedet fat i parallelsamfund, mens de røde regeringer intet gjorde.

Det mener Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, som ikke har meget tilovers for Socialdemokratiets kritik.

– Jeg er fuldstændig uenig med Mattias Tesfaye, siger Anni Matthiesen.

– Det undrer mig, at Socialdemokratiet ikke kan se, at der findes muslimske børn med særlige behov, som kunne få gavn af at gå på en anden type skole end en folkeskole. Det var det, som pengene er øremærket til.

– Det er jo nok derfor, at alle andre røde partier end Socialdemokratiet stemte for lovforslaget om flere penge til friskoler.

– Er det slet ikke et problem, når der er muslimske friskoler med en andel af elever med udenlandsk herkomst på 80 og 90 procent?

– Jo, det kan jeg sagtens se problemet i, og med udspillet om parallelsamfund arbejder vi også på at få børnene spredt noget mere. Men Socialdemokratiet blander tingene sammen.

– I får vel ikke spredt flere elever ud ved at give 2,2 millioner kroner mere til muslimske friskoler?

– Nej, det løser man ikke med den her pulje penge, men det er, fordi vi ønsker, at alle friskoler tager flere børn med særlige behov såsom autisme.

– Vi har en kæmpe udfordring med muslimske elever, hvis de bliver samlet i større enheder, men det har ikke noget med det her at gøre.

– Det er jo ikke kun stigningen for nylig, det drejer sig om. Venstre har gennem de seneste år været med til at gøre det billigere for forældrene at sende deres børn i muslimske friskoler.

– Det kan man sige, men det er fordi, vi håndterer friskoler ens, uanset om det er muslimske, jødiske eller katolske. Vi kan ikke kun gå ud og fjerne tilskuddet til muslimske friskoler alene.

– Har Venstre to politikker, der modarbejder hinanden, når I bliver ved med at skrue op for tilskuddet til muslimske friskoler samtidig med, at I vil tage et opgør med parallelsamfund?

– Jeg er slet ikke enig i, at man skal se på det på den måde. Vi er helt enige i, at man skal tage et opgør med parallelsamfund, men det tager vi også fat på med udspillet.

– Jeg tror dog ikke, at hvis man fjerner al tilskud til friskoler, så løser man hele parallelsamfunds-problemet.

– Er I enige i, at når der kommer flere og flere børn på muslimske friskoler, så forstærker det parallelsamfundet?

– Det er jeg enig i, men så er det måske nogle andre værktøjer, som vi skal kigge på.

– En af grundene til, at der kommer flere børn på muslimske friskoler, er vel, at det er blevet billigere for forældrene.

– Nej, forældrene skal stadig have pungen op af lommen, hvis det er en friskole i stedet for folkeskolen. Men pungen behøver så ikke være helt så tung, når tilskuddet sættes op.

– Så I har ikke to politikker, der modarbejder hinanden?

– Nej, det mener jeg ikke.