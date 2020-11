Løkke under beskydning: 'Absurd' og 'arrogant'

Lars Løkke Rasmussen (V) er kommet under heftig beskydning fra flere kanter på Christiansborg, efter at han har valgt at drage på reality-sejlads med en løn i ryggen svarende til den fulde statsminister-indtægt.

Den tidligere statsminister kan ikke se noget problem i, at han modtager statsminister-eftervederlaget, selv om han ikke passer sit folketingsarbejde de kommende uger.

Det har Løkke ladet de forstå i et svar til Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen på Twitter.

'Du ved jo lige så godt som jeg, at jeg er berettiget til fuld løn frem til sommeren 2021 - om jeg så ikke var blevet genvalgt, taget på permanent badeferie eller havde nedlagt mit mandat.'

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, er forarget over Løkkes attitude:

- Jeg synes, at det er meget arrogant. Der er ikke andre stillinger i Danmark, hvor man kan få dobbeltløn fra staten på den måde. Når man tænker på, hvordan vi behandler arbejdsløse, så virker det fuldstændig afsindigt, siger hun.

Reality-'pjæk': Stikker til søs for skattekroner

Løkke: Kan tage på permanent badeferie - med fuld løn

Græmmes

SF's gruppeformand, Jakob Mark, retter også en hård kritik mod den tidligere Venstre-formand:

- Det er helt absurd. Man græmmer sig, når man læser det.

- Det er reglerne, den er gal med. De skal laves om, så man ikke kan tage på permanent badeferie på skatteborgernes regning, fortsætter han.

Også i den borgerlige lejr er lyder der kritik af Løkke.

- Den retorik, han kommer med, er at gøre grin med vælgerne. Selvfølgelig skal politikere ikke tage på permanent badeferie med løn - det siger sig selv, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

Løkke modtager det såkaldte eftervederlag som tidligere statsminister. Dette sikrer ham den fulde statsministerløn i en periode svarende til halvdelen af den seneste tid, han sad på posten.

Dermed modtager Løkke omkring 1,5 mio. kr. frem til juni 2021 - uanset hvad han ellers måtte foretage sig.

Vis lidt pli

I et andet Twitter-svar slår Løkke fast, at han finder reglerne helt på sin plads.

'Lige nu er det Mette Frederiksen, der som statsminister tjener ca. 1,5 mio. om året. Mange penge, men vurdér lige hendes arbejdstid og -belastning. Synes det er fair, at hun får seks mdr.'s ventepenge pr. funktions-år, når det er slut,' skriver Løkke.

SF's Jacob mener, at den er helt gal med Løkkes indstilling til løn.

- Man kunne måske som politiker vise lidt pli og sige: 'Jeg ved godt, at vi er underlagt nogle meget lukrative regler'. Og have lidt respekt omkring det. Vi er i en af de mest travle perioder i løbet af en folketingsår. Der forhandles reformer i alle ministerier, og der er fuld knald på lovgivning. Og så sidder manden på Lanzarote og siger, at han er taget på badeferie med eftervederlag, lyder det fra SF's Jacob Mark.

Over Atlanten

Lars Løkke Rasmussen stævner ud fra Lanzarote i morgen, 26. november, hvor han deltager i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Mindst tre uger senere - afhængig af vind og vejr - lander den tidligere Venstre-formand i Caribien.

'Jeg har i lang tid gået med tanken om at tage en mental pause. Trække stikket og gå fuldstændig offline i en periode. Den mulighed har jeg fået nu,' siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Den tidligere statsminister er stadig medlem af Folketinget, hvor han også sidder i Det Udenrigspolitiske Nævn.