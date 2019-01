Løkke under heftigt internt pres

Det kan lyde fredeligt, men under overfladen bobler et heftigt internt opgør i Venstre.

- Jeg er partiloyal, men jeg prøver at påvirke den proces, der er lige nu.

Sådan lyder ordene fra Venstres boligordfører og regionsmedlem, Carsten Kissmeyer, på forsiden af dagens Berlingske.

Venstre-manden lægger sammen med en række andre partifæller pres på statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Direkte folkevalgte

V-formanden skal holde fingrene for sig selv, og glemme tankerne om at lukke regionerne, lyder det fra flere og flere V-folk.

- Sundhedsvæsenet i Jylland skal ikke styres fra København. Det er helt centralt for mig. Jeg er heller ikke glad for, at de direkte folkevalgte politikere ser ud til at forsvinde. Der bør være nogle politikere, som umiddelbart og direkte står til ansvar, siger Carsten Kissmeyer endvidere til avisen.

Forleden skrev gruppeformændene for Venstres 54 regionsmedlemmer et åbent brev til Lars Løkke Rasmussen, hvori de opfordrede til at bevare regionerne.

Søren Gade, tidligere minister og gruppeformand, har ligeledes talt imod planerne om lukning.

Det kan være

Statsministeren gjorde det i sin nytårstale ikke fuldstændig klart, hvorvidt regionerne snart skal dreje nøglen om.

- I det nye år vil jeg fremlægge mit bud på forsvarlige forbedringer. Med afsæt i 21 nye sundhedsfællesskaber helt tæt på, bygget på personalets faglighed. Og hvor vi for alvor sætter patienten før systemet, sagde statsministeren bl.a. i sin tale.

I august var Lars Løkke på Venstres sommergruppemøde dog noget mere åbenmundet. Her mere end åbnede han for en lukning.

- Det kan godt være, at det kommer til at gøre noget ved regionerne, sagde han.

Ifølge Ekstra Bladet og andre mediers oplysninger kommer striden om regionerne op på et internt møde i Venstre i morgen aften.

Der er 205 folkevalgte regionspolitikere i Danmark, som risikerer en fyreseddel.

Både Konservative og Liberal Alliance samt Dansk Folkeparti er klar til at lukke regionerne.